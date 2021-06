López Obrador recibe segunda dosis de vacuna anticovid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, enfermedad que superó a comienzos de año.



López Obrador, de 67 años, recibió la vacuna del laboratorio británico-sueco AstraZeneca durante su conferencia de prensa matutina, como una manera de reforzar el mensaje para que los mexicanos se sigan vacunando.

El mandatario celebró que "afortunadamente" la mayoría de sus compatriotas han sido inmunizados, pero que "son libres" aquellos "pocos" que no lo quieran.



"No es por la fuerza, pero lo mejor es vacunarnos, como me van a vacunar", dijo López Obrador antes de que una enfermera militar le administrara la dosis.



AMLO, acrónimo con el que se le conoce al gobernante, había recibido la primera dosis el pasado 20 de abril.



El mandatario izquierdista, quien es hipertenso y sufrió un infarto en 2013, superó el covid-19 en febrero. Este martes aseguró no haber desarrollado ningún síntoma tras la primera vacuna.

México, que empezó la campaña de inmunización el pasado 24 de diciembre, ha aplicado 37,8 millones de dosis de cinco laboratorios distintos, según datos oficiales, que dan cuenta además de 21 semanas consecutivas con muertes y hospitalizaciones a la baja.



El país, de 126 millones de habitantes, es el cuarto más golpeado del mundo por el covid-19 en números absolutos, con poco más de 230,000 fallecimientos.



Sin embargo, su tasa de mortalidad es la vigésimoprimera, de acuerdo con estadísticas de la AFP a partir de reportes oficiales.

