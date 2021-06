Aseguran que Toni Costa engañó a Adamari López con varios hombres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que la presentadora de televisión Adamari López diera a conocer la noticia de su separación con el bailarín Toni Costa, muchos rumores comenzaron a surgir sobre los posibles motivos de la ruptura, pero en las últimas horas, una fuente cercana a la también actriz reveló que López sufrió mentiras e infidelidades desde antes de comenzar la relación que dejó como fruto el nacimiento de su hija Alaïa.



El familiar de Adamari habló con la revista TVNotas, pero pidió no ser identificado. Ahí dijo que ella logró poner fin a la relación gracias a las terapias a las que se sometió tras descubrir que su pareja "le fue infiel con hombres".



"Su terapeuta fue quien le hizo ver que Toni jamás va a cambiar sus preferencias sexuales, solo así ella decidió dejar de luchar contra la corriente, pues hace como dos años descubrió que él le fue infiel con hombres", detalló la persona entrevistada.

"Toni es bisexual y su familia lo sabe. Cuando él estudiaba baile en España, tuvo a sus primeros novios; de hecho, antes de conocer a Adamari andaba con otro bailarín del programa (Mira quién baila), y ella lo supo, pero Toni se lo negó y ella le creyó”, continuó relatando.



Según sus declaraciones, Adamari inició una relación con el español porque estaba vulnerable cuando él se acercó a ella, "pasaba por un proceso de superar el cáncer, venía de su separación con Luis Fonsi; y ella se enamoró de Toni ciegamente, pese a que todos le decíamos que abriera los ojos”, aseveró.



Ante la pregunta de ¿quiénes eran todos?, la fuente dijo que allegados y familiares de la presentadora de 50 años le intentaron advertir del error que cometía al iniciar una relación con él, pero hizo oídos sordos. "Incluso Adalberto, el hermano de Adamari, quien es abiertamente gay y vive con su pareja, David, desde hace muchos años en Puerto Rico; desde el primer día que conoció a Toni, le advirtió a Adamari que veía algo raro en él, que tuviera cuidado", aseguró.

Las infidelidades

De acuerdo al entrevistado, Adamari supo de las infidelidades desde hace aproximadamente dos años, "Adamari se enteró de al menos tres infidelidades de él con hombres, y la última fue la gota que derramó el vaso, por lo cual ella puso un alto total a todo, no pudo más con la mentira. Lo confrontó "miles de veces, y Toni primero le decía que todo era mentira, hasta que un día le dijo que era cierto que antes de conocerla había salido con hombres, porque estaba muy joven y no sabía lo que quería, pero que cuando la conoció a ella, se enamoró y cambió", afirmó.



Esa situación los habría llevado a vivir "juntos, pero no revueltos", pero la fuente dice que fue durante la pandemia que todo se salió de control pues Toni se volvió a involucrar en una relación con otro bailarín casado y con hijos, por lo que la puertorriqueña no soportó más y decidió ir a terapia y finalmente tomó la fuerza necesaria e hizo pública su ruptura.

Hasta el momento, ni ella ni él se han pronunciado sobre las polémicas declaraciones vertidas en la entrevista.

