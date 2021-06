Calles anegadas y árboles caídos en la capital luego de 30 minutos de lluvia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Inundaciones, accidentes vehiculares, desprendimiento de ramas y caída de postes del alumbrado público, son algunas de las incidencias que se reportan en la capital luego de al menos treinta minutos de continuas lluvias.



El primer incidente en reportarse a la estación central del Cuerpo de Bomberos fue el desprendimiento de varias ramas de un árbol sobre un autobús con ruta hacia Santa Barbará. El hecho se registró en la colonia Monseñor Fiallos, a pocos metros del Instituto San Francisco.

“El impacto de la rama quebró el vidrio frontal del autobús, sin embargo ya se liberó la unidad y no se reportaron pasajeros heridos”, detalló a EL HERALDO el teniente Maynor Castro.



Casi de forma simultánea, se suscitó un accidente vehicular entre dos automotores en la parte trasera de la estación de Bomberos de El Carrizal.

LEA: Sectores de la capital de Honduras que presentan mayor vulnerabilidad ante las fuertes lluvias

Hasta ahora no hay más detalles del hecho, no obstante, se confirmó que dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas en una unidad del Cuerpo de Bomberos hacia el Hospital Escuela de la capital.



Un tercer incidente se registró en la colonia El Pedregal en el sector mejor conocido como Los Zorzales. En ese lugar cedió u poste del alumbrado eléctrico, lo que obstaculizó el tráfico vehicular en la zona. Una unidad se desplazó hasta el sector para realizar el trabajo respectivo, dijo Castro.



En el bulevar Comunidad Económica Europea, a pocos metros de Camosa, el paso vehicular también se interrumpió debido a que la calle principal que de La Granja conduce al aeropuerto Internacional Toncontín se inundó, quedando un vehículo pick up color blanco atrapado.