Cristiano Ronaldo sobre su futuro: 'no me hace cosquillas'

BUDAPEST.- Cristiano Ronaldo afirmó que todo lo que se habla sobre su continuidad en la Juventus "no me hace cosquillas".



El delantero portugués subrayó que está concentrado únicamente en el Campeonato Europeo, olvidándose “si me quedo en la Juve o me traspasan”.



Cada vez suena más fuerte la posibilidad de un retorno de Cristiano al Manchester United. Se marchó del club inglés en 2009 para jugar en el Real Madrid y acaba de completar su tercera temporada en Turín.



VEA: Hungría-Portugal, ¡primer estadio lleno en Europa en 15 meses!



“Si tuviera 18 o 19 años, creo que no dormiría pensando en mi futuro. Pero tengo 36 años y lo que ocurra al final será lo mejor”, dijo Cristiano.



La campeona vigente Portugal debutará el martes en la Euro 2020 midiéndose contra Hungría en la Puskas Arena. El grupo de los lusos también incluye al campeón mundial Francia y Alemania.