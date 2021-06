Messi: 'mi sueño es ganar un título con Argentina'

RÍO DE JANEIRO.- Un nuevo torneo internacional de selecciones llama de nuevo la atención sobre la realidad del astro que lo ha ganado todo con el Barcelona durante su laureada carrera.



La anomalía en el currículum sigue ahí: Lionel Messi no ha conquistado un solo título con la selección de Argentina. Y llega con 33 años a esta Copa América, que podría ser su penúltima oportunidad.



Una más está pautada para finales del año próximo, en el Mundial de Qatar.



“Yo siempre voy a estar y pelear por mi sueño que es ganar un título con la selección Argentina”, dijo Messi el domingo durante una conferencia de prensa en Río de Janeiro. “Estuve cerca muchas veces pero seguiré intentándolo mientras pueda. Tuve la suerte de ganar todo a nivel clubes y sería lindo repetirlo en Argentina”.



La Albiceleste comienza este nuevo intento por dar el ansiado cetro a su astro este lunes, cuando se mida con Chile en el Estádio Nilton Santos de Rio. El torneo se inauguró el domingo, cuando Brasil, el campeón defensor y anfitrión de emergencia, goleó 3-0 a Venezuela en Brasilia.



Messi dijo que la mayoría los integrantes de su equipo llevan tiempo jugando juntos.



“Tenemos clara cuál es nuestra idea”, aseveró. “Si bien llegaron chicos nuevos y de a poquito se van incorporando, creo que la forma de jugar de la selección argentina es bastante clara. Creo que es el momento de dar un golpe y puede ser en esta copa. Estamos preparados.



“Va a ser una copa especial, diferente por todo lo que pasa en el mundo hoy en día, que el fútbol no está exento a eso tampoco y creo que estamos preparados para competir”.



El capitán argentino manifestó también su agrado por contar con Rodrigo de Paul como compañero, para brindarle protección y ayudar en la generación de ataque.



“Creo que es un jugador importantísimo por lo que me da en la mayoría de la cancha, con y sin pelota”, indicó respecto del volante del Udinese. “Intentamos buscarnos y de intentar estar siempre cerca por mi posición, por mi manera de jugar dentro de la cancha... De a poquito nos fuimos conociendo y la verdad que me siento muy bien jugando con él”.



En sus 15 años de trayectoria con la selección argentina, Messi perdió la final de la Copa del Mundo de 2014, así como dos duelos por el cetro de la Copa América, en 2015 y 16.



Argentina no ha ganado torneo alguno de relevancia desde la Copa América de 1993.



Así que encuentra un significado adicional en cada certamen. Pero éste, más que significativo, se percibe riesgoso.



Más de 485.000 personas han muerto en Brasil por el coronavirus y 11 jugadores han dado positivo ya a su llegada para este torneo —ocho de Venezuela y tres de Bolivia.



“Nos preocupa, porque es un riesgo para todos poder contagiarnos y agarrarnos el COVID”, opinó. “Tratamos de cuidarnos y de hacer todo lo que nos dicen, pero no es fácil, porque después pasan cosas que no solamente dependen de nosotros”.



Argentina forma parte del Grupo A, con Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los cuatro mejores equipos de cada llave avanzan a cuartos de final.



La final está pautada para el 10 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.