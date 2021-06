Entrevista exclusiva con Melissa Barrera, la estrella de In the Heights

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-In the Heights ya es sin duda una de las películas del año. El musical bajo la dirección de Jon M. Chu en una idea original del ganador del Pullitzer, Lin Manuel Miranda, ya ha conquistado con gran suceso a la crítica y a la audiencia en los Estados Unidos tras su estreno y este fin de semana lo hará en los cines hondureños. In the Heights, también conocida como “En el barrio”, logra destacar por ser una celebración a la cultura latina con espectaculares números musicales y una historia que definitivamente cautivará.

Previo a su llegada a la pantalla grande, EL HERALDO tuvo la oportunidad de conversar con una de sus protagonistas, la actriz mexicana Melissa Barrera, quien da vida a Vanessa. Barrera —que ha destacado en producciones como “Siempre tuya Acapulco” (2014) y “Club de Cuervos” (2017)— habla con este rotativo sobre su preparación para esta cinta, lo que representa para la cultura latina y por qué In the Heights va a ser una película que dará mucho de qué hablar este año.

¿Qué representa para usted participar en In the Heights (“En el barrio”) y cuál fue la preparación para este musical?

Representó un gran paso en mi carrera, algo para lo que he venido trabajando por más de 10 años, es el tipo de proyecto con el que siempre he soñado, me siento muy afortunada y muy bendecida. Agradecida por haber tenido la oportunidad de darle vida a Vanessa y ser parte de un proyecto tan especial que significa tanto para la comunidad latina y que es una carta de amor para nuestra gente y que es una celebración a todo lo que somos.

¿Cuáles fueron los desafíos en cuanto a los números musicales?

La verdad es que todo fue un reto, ser parte de un musical de este calibre no es tan fácil, pero nos dieron mucho tiempo de ensayo, tuvimos mucho tiempo para aprendernos las coreografías y sentirnos muy cómodos en ese aspecto: Para mí el baile siempre fue mi reto más grande y aprender a bailar salsa de la neoyorquina como debe bailarse en Nueva York, ese fue uno de mis más grandes retos. Lo sufrí en los ensayos, fueron muchas horas de práctica para sentirme cómoda con esta coreografía. Agradezco mucho el apoyo de los coreógrafos, así como a mis parejas de baile, que me tuvieron paciencia y me ayudaron en cada paso del camino. Estoy muy feliz de lo que logramos hacer.

Hablaba de la importancia que tiene In the Heights (“En el barrio”) para la cultura latina hoy por hoy, ¿de qué nos está hablando esta película y por qué es importante?

Pues es medicina para el alma, creo que no puede haber mejor momento para esta película. Se retrasó un año el estreno y que bueno que llega ahora. Es una cinta de felicidad, de celebración y de orgullo, de gente celebrando en la calle y apoyándose unos a los otros en momentos de dificultad. Esta película representa esperanza para el futuro, esperanza para regresar al mundo a la vida, para volver a las calles y regresar a los cines, conciertos y bares y todos los lugares donde nos reuníamos a celebrar es gran parte de lo que está película es. Hay números musicales muy grandes donde ves a 500 bailarines juntos unos al lado de otros y piensas: “Wow, tanto tiempo sin ver algo así, tanto tiempo sin ver tanta gente junta”.

¿Qué experiencias le dejó trabajar junto a este elenco de nuevos talentos en su mayoría y estar al lado de Lin Manuel Miranda?

Fue increíble compartir esta experiencia con grandes talentos, grandes seres humanos, trabajar con gente que ya tiene una carrera como Jimmy Smits o Daphne Rubin-Vega que son íconos del teatro y la tv hasta gente que venimos comenzando como yo o Leslie Grace, poder compartir pantalla y aprender de toda esta gente, nos convertimos en una gran familia. Y agradezco eso porque celebró sus triunfos, y ver todo lo que hemos logrado con esta “joyita” y como a partir de aquí cada quien tomará su rumbo.

Melissa, ¿cuál sería la invitación que le hace al público hondureño para que pueda ir al cine a ver In the Heights (“En el barrio”) que se estrena este fin de semana? A toda mi gente de Honduras, los espero para que vayan a ver In the Heights (“En el barrio”), es un espectáculo, van a llorar de emoción, los va a llenar de orgullo, van a ver su bandera plasmada en la pantalla y les recomiendo que la miren en la pantalla más grande que encuentren, la hicimos con mucho amor y espero que la disfruten.

Catracho Trooko participa en el soundtrack de la película

El talento de Jeffrey Peñalva, mejor conocido en la industria musical como Trooko, está presente en In the Heights (“En el barrio”). El productor hondureño que ha trabajando con artistas de la talla de Thalía, Ricky Martin y Residente colaboró con Lin Manuel Miranda en la musicalización de dos temas para la película.

Las canciones son Home All Summer y Bennys’s Dispatch.

“Poder agregar mi sonido a canciones en un musical en la pantalla grande con una historia y actores que representan mi cultura y color de piel… No tengo palabras”, dijo el hondureño en sus redes sociales.

Recientemente Jeffrey también participó en el soundtrack del juego Fifa 21.