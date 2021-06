Personas con discapacidad serán vacunadas contra covid-19 en sus casas

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva modalidad para vacunar contra el covid-19 a los capitalinos se está formulando.

Como parte del proceso de vacunación anticovid, se tiene contemplado vacunar a ciudadanos en sus hogares.

Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) aseguraron a EL HERALDO que en el Distrito Central (DC) van a inocular domiciliarmente a toda persona discapacitada de 12 años en adelante que no pueda movilizarse.

Previo a este proceso de vacunación se realizará una etapa de identificación de los casos.

Así lo indicó Harry Bock, titular de la entidad sanitaria, al asegurar que “aquel porcentaje de personas que tiene discapacidad total y que no pueda ser llevado a un punto de vacunación, serán las autoridades del centro de salud los que buscarán la forma de cómo mapear a los discapacitados a través del personal asistencial y las guías de familia”, pormenorizó.

Al igual explicó que tendrán dos formas para identificarlos. Una será a través de los centros de salud grandes, como el Alonso Suazo, que está a cargo de al menos 99 colonias.

En este caso se realizará por medio de una plataforma web, donde se tendrán que llenar los datos requeridos, este sitio digital estará disponible una vez que sea anunciado por las autoridades sanitarias.

En el caso de los centros de salud pequeños, el personal de Salud, junto a los guías de familia, saldrá a visitar los hogares para identificar los casos.

Hasta ahora se desconoce cuántas personas con discapacidad serán inmunizadas en sus hogares, se sabrá una vez que estén censadas.

“Tenemos pensado en dejar esta vacunación al final de la quinta jornada (inicia el 21 de junio y finaliza el 3 de julio) porque es más complejo, iremos casa por casa”, explicó.

Aquellas personas que tienen discapacidad pero que pueden o las pueden movilizar serán inmunizadas en uno de los tres puntos móviles de vacunación: el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Campo Parada Marte y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). “Se buscan estos lugares porque los queremos concentrar para que las asociaciones puedan llegar como grupo para que sean inmunizados en uno de los puntos móviles”, dijo.

Al igual explicó que serán inoculados del 28 de junio al 3 de julio, cuando contarán con 9,506 vacunas Pfizer BioNTech.

“Será al discapacitado total de 12 años en adelante porque es Pfizer, es la que se ha usado en los menores de edad, si encontramos a un niño (en casa) buscaremos cómo inmunizarlo con Pfizer porque la cadena de frío es diferente, mientras que la AstraZeneca se puede andar en el termo como una vacuna normal”, dijo Bock.

CIARH espera inclusión

El presidente de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), Cristhian Murillo, manifestó a EL HERALDO que a pesar de no haber una estadística exacta, estima que en la capital por lo menos hay cien mil personas con discapacidad.

“La vacunación domiciliaria me parece buena, vital e indispensable. Lo que me preocupa es el mecanismo con el que van a censar a las personas con discapacidad, porque si es virtual hay un factor de exclusión porque no todos tienen acceso a un dispositivo o las capacidades técnicas para la inscripción”, afirmó.

