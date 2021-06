El G7 donará mil millones de vacunas anticovid a través de Covax

CARBIS BAY, REINO UNIDO.- El G7 adoptó formalmente el domingo un plan para donar 1,000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus hasta finales de 2022 a países desfavorecidos, en un intento de las grandes economías por corregir las marcadas desigualdades mundiales en materia de vacunación.



"Me complace anunciar que este fin de semana los líderes han prometido más de mil millones de dosis" de vacunas del covid-19 "ya sea directamente o mediante financiación del (programa internacional) Covax", afirmó el primer ministro británico y anfitrión del encuentro, Boris Johnson, al término de su cumbre de tres días en el suroeste de Inglaterra.

Los líderes del G7 se comprometieron el domingo a ayudar al mundo a atajar la pandemia de coronavirus, frenar el cambio climático y enfrentar los desafíos planteados por China y Rusia, en la clausura de una cumbre que buscó mostrar su renovada unidad.



Tras su primer encuentro en persona en casi dos años, los jefes de Estado y de gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido publicaron una declaración muy ambiciosa aunque con pocas medidas concretas.



La cumbre abordó también la respuesta a la pandemia con una declaración sobre la prevención de futuras crisis sanitarias y la promesa de donar mil millones de vacunas del covid-19 a países desfavorecidos, empezando este agosto y terminado en 2022.



Pero no faltó quien les recordara que se necesitan once veces más para inocular al mundo contra un virus que ha matado a 3,7 millones de personas.



"Creo que esta cumbre pasará a la historia como una oportunidad perdida cuando necesitábamos 11,000 millones de vacunas, y sólo nos han ofrecido un plan para mil millones", fustigó el ex primer ministro laborista británico Gordon Brown.

Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hizo hincapié en la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a remontar la crisis económica provocada por el coronavirus, advirtiendo sobre el riesgo de que haya "recuperaciones peligrosamente divergentes".



En este sentido, el G7 anunció un plan de infraestructuras impulsado por Estados Unidos para ayudar a los "países de renta baja y media", desde Latinoamérica hasta el Pacífico, a recuperarse de la pandemia.



Bautizado "Reconstruir el mundo mejor" y estimado en cientos de miles de millones de dólares, tiene como claro objetivo rivalizar con un proyecto chino similar denominado "nuevas rutas de la seda".



Pero este será "mucho más justo", aseguró Biden, afirmando sin embargo que "no busca el conflicto" con Pekín.

El G7 pidió también un estudio más profundo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los "orígenes del covid-19", con la participación de China, a quien urgió por otro lado a "respetar los derechos humanos" en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, y en Hong Kong, donde ha reprimido a los defensores de la democracia.