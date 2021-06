Administradora de USAID visita el Triángulo Norte a partir de este domingo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, viajará a Honduras, El Salvador y Guatemala para promover los esfuerzos de USAID.

La gira que inicia desde este domingo 13 al jueves 17 de junio busca contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad, económicos, y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte.

Durante su visita a la región, la administradora Power pronunciará un discurso sobre la democracia y se reunirá con representantes de la sociedad civil, de los gobiernos, y líderes empresariales para destacar el compromiso del gobierno Biden-Harris en la lucha contra la corrupción y su apoyo a la sociedad civil.



El itinerario de la administradora también incluye reuniones con grupos de jóvenes y sectores marginalizados, así como visitas a programas de crecimiento económico y de agricultura de USAID.

Adicionalmente, Power visitará a personas afectadas por sequías severas y por los huracanes Eta e Iota, y también se reunirá con familias que reciben asistencia humanitaria de parte de USAID.

Leaving for #Honduras, #ElSalvador, & #Guatemala on my first trip as @USAID Administrator. I’ll be meeting with students, NGOs, political & business leaders to talk about working together on strengthening civil society, fighting corruption, and creating new opportunities. pic.twitter.com/575K2x4nbI