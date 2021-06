"La vida nos ha regalado una nueva vida": Yuya anuncia embarazo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Yuya, junto a su pareja, el cantante Siddhartha anunciaron este sábado a través de redes sociales que serán papás.



El nuevo integrante de la familia llevará el nombre de Mar, según revelaron las celebridades en Instagram.



Yuya anunció la buena noticia con mucha emoción y varios seguidores comenzaron a felicitarla en comentarios hechos a la publicación.



Yuya en Instagram dijo que: "Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí".



"Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora", añadió.



La pareja no específico cuándo nacerá, pero sí es notorio de la alegría que sienten.

"Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida", concluyó.



