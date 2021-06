Alejandra Navarro: Mi pareja y mi hijo "me impulsan a ser la persona que soy"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la mitología griega el ave fénix se destaca por ser una criatura vinculada a la resiliencia. Una figura capaz de aceptar, enfrentar y resolver cualquier problema que la vida le tenga preparada.

Quizá esta denominación podría servir de metáfora para ejemplicar los últimos meses de la historia de Claudia Alejandra Navarro Andino, una mujer apasionada del periodismo y una emprendedora por necesidad. Y es que junto a la pandemia su vida dio un giro de 180°. Pero no todos los cambios son siempre para mal, pues afirma que mantiene su fe puesta en Dios.

Esta hondureña, que se describe como una persona soñadora, optimista y afortunada en cada cosa que hace, abrió las puertas de su corazón para charlar con EL HERALDO y compartir con sus lectores una parte de su carrera, amores y familia. ¿Quieres saber más de ella? Lee a continuación.

Soñó ser odontóloga, pero es periodista

Alejandra Navarro es una de las reporteras más reconocidas en la televisión nacional. Su profesionalismo, dedicación y perseverancia la han llevado a desempeñarse en varias empresas periodísticas del país. Pero, ¿cómo nació su vocación por el periodismo?

"Desde que estaba en primer curso tomé la decisión de que quería ser periodista. Estudié Bachiller en Ciencias y Letras. Una vez graduada del colegio comencé en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)", dijo.



Sin embargo, el destino la llevaría a incursionar en el mundo del modelaje, teniendo el "privilegio de conocer a Miguel Caballero" Leiva.

"Él me llevó a Canal 11. Fue ahí cuando sentí presión, porque la televisión es un mundo completamente diferente, no me sentía el cien por ciento preparada". De modo que, Navarro decidió rechazar la oportunidad de trabajar en esta televisora para preparse académicamente como lo ameritaba.

"Con sacrificios entré a la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH), allí me formé", contó.

Al transcurrir el tiempo y luego de trabajar en una empresa de telecomunicaciones, se dijo: "¿qué estoy haciendo aquí si estoy preparándome para periodismo? Y tomé la alocada decisión de renunciar".

"Fui en busca de mi sueño -que era estar en los medios de comunicación- que le toqué la puerta a don Eduardo Maldonado. Un setenta por ciento de lo que hoy sé, lo aprendí de Hable como Habla. Fue un cambio radical".

"Me tuve que alejar de muchas amistades porque el tiempo era absorbente, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:30 de la noche sin parar; de lunes a lunes", narró.



Su fuente de energía

Más allá de sus éxitos en el mundo laboral, el periodismo trajo consigo a dos seres que se convertirían en "su fuente de energía", en sus amores de la vida. Primero llegó Fernando Banegas, el hombre que flechó su corazón. Al igual que Navarro también se dedica a la labor comunicacional, siendo Hable como Habla el lugar donde entrelazaron sus caminos.

"Ahí conocí a Fernando, mi pareja y las cosas se fueron dando. Después de seis meses conozco la noticia de que Dios me estaba dando el regalo de poder ser madre y pues al día de hoy, mi hijo tiene dos años de edad. Él es un niño muy sano, fuerte e inteligente", contó.



Alejandra junto a su hijo Fernando.



Pandemia

A consecuencia de la pandemia, la empresa donde laboraba tomó la determinación de dar por concluido su contrato de trabajo.

"Entre marzo y abril del año pasado nos reunieron a todos los empleados para decirnos que las condiciones estaban muy mal económicamente. Se fue mucho personal. Cuando me dan la noticia me cayó como balde de agua fría. No me quedó de otra que aceptar el sobre (como dicen) y pensar rápidamente, porque ya con una boca que alimentar no era para entrar en un momento de relajación", dijo.



Lamentablemente, Alejandra fue sorprendida al contraer el virus de la covid-19 en 2020, justo cuando se desconocía el alcance de la terrible enfermedad.

¿Cómo fue tu experiencia al padecer coronavirus?

"Me sentí mucho tiempo culpable, porque ejerciendo mi labor periodística yo fui la responsable de que mi mamá, mi pareja y mi hijo (de un año entonces) se contagiaran. Yo traje el covid a mi casa.

Fue una experiencia muy amarga. En mi caso fue leve, pero mi pareja llegó a estar en un punto bastante crítico. No estoy acostumbrada a estar sola y en ese momento, me tocó aislarme, incluso de mi hijo.

Aparte de la zozobra y de la incertidumbre, también estaba preocupada porque pensaba que iba a perder mi trabajo, cosa que en realidad pasó. Pero salí de una empresa para entrar a otra posiblemente mejor".

No obstante, luego del trago amargo de padecer el coronavirus y perder su empleo, Alejandra se convirtió en una emprendedora creando su propia fuente de ingresos con ayuda de una tienda en línea, donde ofrecía una variedad de artículos personales. Su salvavidas se llamó An Shop.

Posteriormente, la Corporación Televicentro la contacta. Ahí, dejó una huella imborrable en TN5 Matutino, pero el destino le tenía preparada como casa Noticieros Hoy Mismo. Actualmente, lleva seis meses de laborar en la empresa y asegura que se siente en total plenitud.

Mujer, madre y compañera de vida

Esta madre primeriza de 30 años es también una mujer dedicada a su pareja y familia. Empero, reveló que no todo es color de rosa puesto que -como a todo ser humano- se le escapa uno que otro defecto sin dejar de lado sus marcadas virtudes.

Defectos

No quedarme callada por nada del mundo, aunque no tenga la razón.

Soy muy celosa.

No me gusta que me lleven la contraria.

Virtudes

Para mí cada reto siempre es un aprendizaje.

Tengo la habilidad de acceder a cualquier petición que me lleguen a hacer laboralmente.

Soy muy puntual.

Me gusta ser responsable.

Dedicada a mi familia.

Por otra parte, Navarro confesó que su hijo -Fernando- es uno de los motores que la impulsan a ser la persona que se levanta cada día y sale a la calle en busca del contenido noticioso. Esa mamá que al culminar su trabajo, sale desesperada "como alma que lleva el diablo" para poder estar con él.

A pesar de esto y de la satisfacción que conlleva un bebé, comentó que no tiene planes de tener más niños, al menos por ahora.

Después de dos años sigo aprendiendo el sacrificio de tener una familia. Sería un poco injusto pensar en traer otra persona al mundo cuando no tengo mucho tiempo para dedicarle a mi hijo. Aparte que la vida también está muy cara.

A la interrogante de si ¿te consideras una mujer hermosa y fan de la moda? Contestó:

"Todas las mujeres somos hermosas, pero siento que yo soy un tipo de mujer básica. Claro, a cada quien le gusta andar arreglado. Lo más importante es el conocimiento adquirido, pero el físico suma mucho.

No siento que soy una mujer glamurosa, sin embargo, me gusta andar presentable y lo más cómoda posible. A las mujeres les puedo decir que no se descuiden que, siempre traten de ponerse guapas por cuestión de autoestima y por agradar a las personas, a sus parejas".

Finalmente, Navarro subrayó que uno de los pilares de su vida es la familia. En tal sentido, si hoy fuese el último día de su existencia no dudaría en llevarla a un lugar lejos y "disfrutaría al máximo con ellos" en una playa, uno de esos lugares que más le gustan.

