El video que desata rumores de embarazo de Belinda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Belinda, la diva del pop, ha revuelto las redes sociales debido a un video donde se muestra tocando su abdomen y con ropa floja, situación que causó rumores de un posible embarazo entre sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda publicó varias historias donde aparece comprando en una elegante y lujosa joyería de México.

En el video luce una camisa rosa pastel ancha, muy distinta a la vestimenta que suele usar, además, se puede ver que mientras la empleada del lugar le muestra unos aretes, ella acerca su mano a su abdomen por algunos segundos, situación que algunos de sus fanáticos lo calificaron como 'típico de las embarazadas', ya que esa acción simboliza protección a su vientre.

La publicación de Belinda fue copiada e incorporada en muchos perfiles sociales donde diversos usuarios especularon sobre su posible embarazo de Christian Nodal.

View this post on Instagram A post shared by Paparazzamx (@paparazzamx)

ADEMÁS: 'Me emocioné, quiero ir a esa boda', dice Consuelo Duval sobre compromiso de Belinda

Compromiso

Christian Nodal y Belinda iniciaron su relación en agosto de 2020, tras convivir como jueces de La Voz.

Asimismo, la pareja se comprometió el 26 de mayo de este año. Nodal decidió apartar un exclusivo restaurante español para proponerle matrimonio a la intérprete de 'El Sapito' con un anillo de lujo valorado en 3 millones de dólares.

“A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial para mí, es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”, declaró Nodal en un programa de entrevistas.

Belinda, por su parte, dijo en Instagram que era "la mujer más feliz del mundo".

Hasta el momento, Ni Belinda ni Nodal se han pronunciado respecto a la especulación de un posible embarazo, sin embargo, sus fans siguen creyendo que el gesto de la famosa "no fue normal.

ES DE INTERÉS: Belinda y Nodal anuncian colaboración musical de 'Si nos dejan'