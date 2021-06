Neymar y Thiago Silva incluidos en plantel de Brasil

SAO PAULO, BRASIL.- Neymar encabezará el ataque de Brasil para la Copa América, mientras que el veterano zaguero Thiago Silva fue incluido también pese a una lesión reciente.



El entrenador Tite anunció el miércoles su plantel de 24 jugadores para el torneo, que debe comenzar el domingo, con Brasil como sede de emergencia, luego que Colombia y Argentina quedaron descartadas como coanfitrionas.



Muchos integrantes del plantel participaron ya en las dos fechas más recientes de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Thiago Silva vuelve en cambio después de perderse esos compromisos.



El central del Chelsea se lastimó durante la final de la Liga de Campeones, en la que el conjunto londinense derrotó al Manchester City.



Neymar ha dicho que quiere participar también en los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan en julio y que, al igual que la Copa América, fueron pospuestos un año por la pandemia. Parece difícil que el astro pueda participar en los dos torneos.



Su club, París Saint-Germain, no está obligado a cederlo para los Juegos Olímpicos, cuyo certamen de fútbol no figura en el calendario de partidos internacionales de la FIFA.



Neymar guio a Brasil hacia la conquista de su primera medalla de oro en el fútbol olímpico, también como anfitrión en Río de Janeiro 2016. La final de la Copa América está pautada para el 10 de julio, en el mismo estadio Maracaná donde Brasil venció a Alemania por penales para subir a lo más alto del podio olímpico.



El primer encuentro de Brasil en Tokio quedó programado para el 22 de julio, contra Alemania en Yokohama. La final se realizará el 7 de agosto, en el mismo día en que da inicio la nueva temporada de la liga francesa.



Brasil tiene previsto inaugurar la Copa América el domingo, ante Venezuela en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, donde no habrá público debido a las cifras alarmantes de COVID-19 en el país.



Más de 475.000 personas han fallecido por el padecimiento en la nación sudamericana.



Los jugadores brasileños han criticado públicamente la decisión del país, de albergar el torneo en medio de la pandemia. Pero la víspera, accedieron a jugar.



Emerson, fichaje del Barcelona, ocupará el lugar de Dani Alves, veterano del Sao Paulo que se encuentra lesionado. Felipe, del Atlético de Madrid, es el reemplazo de Lucas Verissimo, quien acusa también una dolencia.

Plantel:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)



Defensas: Emerson (Barcelona), Danilo, Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi, Felipe (Atlético de Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (París Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea)



Mediocampistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon)



Delanteros: Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (París Saint-Germain), Richarlison (Everton), Vinicius Junior (Real Madrid).