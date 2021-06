JOH instruye equipo técnico para aprobar aumento al salario mínimo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la exigencia de la clase trabajadora de recibir un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que pronto podría haber un concenso para lograr que el incremento sea una realidad.



La negociación que debió arrojar resultados a inicios del año se ha extendido a lo largo de seis meses, sin que los sectores hayan podido lograr acuerdos, pues mientras los trabajadores afirman que merecen un aumento acorde al costo de vida, los empresarios también aducen pérdidas económicas por la pandemia del covid-19 y los efectos de los huracanes Eta y Iota.

"Durante todo el ejercicio de mi presidencia hemos logrado que se pongan de acuerdo obreros y empresarios, para un salario mínimo en términos de un aumento que sea digno para la gente. Sé que la pandemia y las tormentas nos han traído serias dificultades, sin embargo, yo les he venido diciendo a los empresarios que están en la mesa y los líderes obreros que generen acuerdos, porque si no generan acuerdos yo voy a tomar la decisión, es lo que la ley me permite", dijo este martes el mandatario hondureño.



"Yo sé que a muchos de los que están trabajando en este momento durante la pandemia les ha ido muy bien, por ejemplo a los que venden oxígeno y que tenemos que apoyar en términos de un aumento que sea digno, pero también tengo que cuidar la mipymes, entonces es un balance complejo pero ya instruí desde hace dos días al ministro coordinador de Gobierno y al ministro de Trabajo para construir un equipo técnico entre gente del sector social y economistas para construir una solución", aseguró.



Hernández calculó que el aumento al salario mínimo podría entrar en vigencia a partir del mes de julio, pero todo dependerá de los resultados obtenidos por la comisión designada, la cual ya comenzó a preparar un informe técnico.

"Sepa la clase trabajadora que no la vamos a dejar sola y sepan también los empresarios que tenemos que aumentarle a los trabajadores y también a los del sector público", concluyó el presidente.

Desacuerdos

Por su parte, los trabajadores aún no han dicho si volverán a las mesas de diálogo, esta vez con la comisión designada por el presidente, pues en días anteriores aseguraron que la decisión del aumento quedaría en manos exclusivamente del Gobierno, pues no lograban sostener reuniones fructíferas.



"No hay más convocatorias. No se cerró el proceso, eso lo debe resolver el gobierno”, manifestó Joel Almendares, secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).



En 2020 el aumento salarial fue de 5% para las empresas de 1 a 50 trabajadores; las de 51 a 150 empleados aplicaron un ajuste de 6.75% y un 7% las empresas con más de 151 trabajadores, por lo que para este año el sector obrero propone un incremento desde 4.01% a 6%, dependiendo el tamaño de la empresa mientras que el sector empleador dice que se aplique un ajuste de solo 4%, únicamente en la gran empresa, es decir, las que tienen de 151 empleados en adelante.

