¿Qué es el bitcoin y cómo funciona?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles el uso del bitcoin como moneda de curso legal, convirtiéndose así en la primera nación del mundo en adoptar una criptomoneda con la que busca dinamizar su economía.



Este anuncio provocó todo tipo de opiniones. El presidente Nayib Bukele ha asegurado que el hecho de darle curso legal al bitcoin servirá para generar empleos y darle inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal.

A nivel mundial se han conocido varios ejemplos del bitcoin, siendo uno de los más famosos el del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien en febrero anunció en Twitter que había comprado 1,500 millones de dólares en bitcoin y que planeaba aceptarlo como forma de pago, lo que al final provocó que se disparara el precio de la criptomonada.



Sin embargo, cuando se retractó y en un tuit anunció que ya no la aceptaría como medio de pago, el precio llegó a desplomarse hasta el 15 por ciento.

Un activo volátil

El hecho de que un solo tuit puede hacer subir o caer su valor repentinamente, evidenció que el bitcoin es un activo volátil, comparado por sus detractores con un gran esquema ponzi y una burbuja que está a punto de estallar.



A lo largo de su historia el bitcoin no hecho sino escalar, pues según sus defensores lo hace en ciclos de cuatro años. El último tuvo su punto álgido en diciembre de 2017 cuando alcanzó un valor de 19,600 dólares, sin embargo, un año después se desplomó hasta los 3,000 dólares.



A pesar de esta inestabilidad ya empresas como Mastercard, Bank of New York Mellon y otras compañias decidieron facilitar las transacciones de sus clientes permitiendo el uso de criptmonedas, al mismo tiempo que grandes fondos han invertido en monedas digitales.



A esta ola también se sumó la empresa de pagos electrónicos PayPal, quien anunció en marzo que un nuevo sevicio le permitirá a sus clientes poder comprar productos de millones de vendedores en el mundo utilizando criptomonedas como bitcoin, litecoin, ethereum o bitcoin cash.

El auge de diversas criptomonedas sin duda ha generado mucha expectación a nivel mundial por el hecho de que pueden llegar a prometer la agilización de las economías o la facilidad de realizar transacciones, sin embargo, aún quedan muchas dudas en el aire sobre su uso, cómo funcionan y por qué hasta son consideradas "peligrosas".

1. ¿Qué es el bitcoin?

El bitcoin es un tipo de criptomoneda, es decir una divisa digital que puede funcionar como medio de intercambio y que sus promotores usan como reserva de valor.



La principal característica que tiene bitcoin es que no existe físicamente y tampoco es controlada por ningún país, pues se trata de dinero virtual cuyo precio varía constantemente, tal cual como ocurre con monedas como el dólar y el euro, sin embargo, la principal diferencia es que el precio de las criptomonedas por lo general es mucho más volátil y debido a que no hay ningún organismo que la controle sube y baja conforme a como se mueve el mercado.



El bitcoin puede utilizarse para comprar productos o como instrumento de inversión, pero no está disponible en todos los países.

2. ¿Cómo funciona el bitcoin?

Cada bitcoin contiene un código que se almacena en una billetera digital, en un celular o en una computadora, con "llaves privadas". Esto le permite a las personas poder recibir bitcoins de otros individuos o empresas.



En términos generales las criptomonedas se basan en una red descentralizada de computadoras.



El bitcoin y cada una de las monedas digitales funcionan con su propio algoritmo que permite gestionar la cantidad de nuevas unidades que se emiten cada año.

3. ¿Cómo se consigue un bitcoin?

El bitcoin se puede conseguir de tres formas:



- Puedes comprar un bitcoin (o porción de la divisa) usando dinero. Para esto hay muchas personas que bajan aplicaciones en sus teléfonos que les permiten comprar bitcoins usando fondos de sus cuentas bancarias.



- Puedes vender cosas y permitir que la gente te las pague con bitcoins.



- Puedes crearlos a través de un proceso popularmente conocido como la "minería de bitcoin".



Los que trabajan en este proceso son llamados mineros y hacen uso de poderosas computadoras que operan a través de un sistema automático de recompensas que premian a las personas que confirman las transacciones de los usuarios que conforman la red.

4. ¿Cuál es su origen?

A principios de 2009 un programador anónimo o un grupo de programadores bajo el seudónimo de Satoshi Nakatomo publicó un artículo donde se refería al bitcoin como un nuevo sistema de transacciones descentralizadas.



Al haber desarrollado una tecnología adecuada para hacer posibles las transacciones de bitcoin, en el 2011 el código de la criptomoneda y los dominios de las páginas webs fueron repartidos entre varios miembros de la nueva comunidad.



El bitcoin es conocida como la primera divisa digital en el mercado y tiene el precio más alto.

5. ¿Por qué ha crecido en los últimos años?

El creciente interés de grandes inversores e individuos en comprar bitcoin se ha acelerado considerablemente en los últimos años.



Antes las criptomonedas eran consideradas plataformas utilizadas exclusivamente por organizaciones ligadas al crimen internacional para hacer sus transacciones ilegales de manera anónima, pero ahora todo ha cambiado.



Asimismo gobiernos, bancos centrales, economistas y una buena parte de los inversores se han opuesto a una red que no está bajo control y la fiscalización de ningún tipo.



Sin embargo, el hecho de que grandes empresas le han abierto sus puertas, así como fondos de capital de riesgo comiencen a invertir en la divisa ha provocado que muchos inversores y las personas comunes hayan comenzado a perder esa desconfianza.

6. ¿Por qué puede ser peligrosa?

El principal riesgo que gira en torno al bitcoin es que esta se trate de una "burbuja financiera" que podría terminar dejando en la ruina a todos los que depositaron su "dinero real" en una moneda virtual que no es administrada ni respaldada por ninguna institución.



El simple hecho de que nadie sea dueño del bitcoin hace que tampoco haya alguien a cargo de la divisa.



Sus detractores insisten en que no tiene un valor intrínseco, pero sus defensores aseguran que su valor es determinado por consenso social, tal y como ocurre con los billetes de papel.

