Mario Cimarro rompe el silencio: ¿actuará en Pasión de Gavilanes 2?

La confirmación de una segunda temporada de la exitosa telenovela "Pasión de Gavilanes" ha generado expectación entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo, pues además de que volverán a revivir la historia, tienen la esperanza de ver de nuevo a sus actores favoritos.



Sin embargo, muchas dudas comenzaron a surgir, pues tras el veto que existía hacia el actor Mario Cimarro en la cadena Telemundo se especuló que él no estaría en la segunda temporada de la producción, lo cual para muchos no tendría sentido, pues él junto a Danna García fueron los protagonistas de la telenovela.



Ante las insistencias de sus seguidores para que se pronunciara al respecto, el actor de origen cubano no tuvo más que realizar una transmisión en su cuenta de Instagram, donde despejó todas las dudas.

"Cada día está más cerca la posibilidad de que Juan Reyes, ese gavilán que tanto queremos, despliegue sus alas y vuelva a volar otra vez en la temporada 2", aseguró el actor de 50 años de edad.



Y sobre el conflicto que lo llevó a dar esas declaraciones sobre la casa televisora en 2019, dijo que "todo eso pasó en un Telemundo que ya no existe", por lo que su regreso a la pantalla parece ser algo inminente.



"Telemundo hoy en día no tiene esa gente ahí, esa gente puede estar ahí tratando de fastidiar y tratando de lastimar porque están fuera de la jugada, así son los enemigos. El Telemundo de hoy en día está liderado por gente visionaria como Marcos Santana, gente con una visión increíble", aseveró. "Ustedes sabían que de las pocas empresas de televisión que durante toda la pandemia se mantuvieron dándole trabajo a cientos y cientos de personas fue Telemundo. Eso fue gracias a la visión y los protocolos de seguridad que Marcos Santana implementó", agregó el actor.

Vea a continuación lo que dijo:

