¡Dan ganas de llorar! El triste mensaje con el que Mayorquín se despidió de Motagua  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de casi 8 años en Motagua y seis títulos de Liga Nacional, Reinieri Mayorquín se despidió del Ciclón tras no ser renovado.



"Gracias le doy a Dios por todo este tiempo que pude vivir y compartir con este enorme equipo", comenzó escribiendo el ex de Motagua en un triste mensaje que publicó en redes sociales.



VEA: Reinieri Mayorquín queda fuera de Motagua



Para Mayorquín todo lo que vivió en el conjunto azul "queda en mi corazón todos los buenos momentos, todo lo que logramos como equipo, las amistades, las vivencias, cada momento vivido con todos los compañeros".



Pese a no ser renovado por la directiva, Mayorquín se mostró agradecimiento y les dedicó unas palabras.



"Agradezco a toda la directiva y cuerpo técnico que confío en mí durante todo este tiempo.

Algo que nunca podré olvidar es que Dios me trajo a Motagua no solo para lograr cosas importantes si no para encontrarme con Él y poder conocerle y convertirme en lo que ahora soy", aseveró el ex azul.



"A toda la afición muchas gracias por todo el apoyo brindado en los buenos como en los malos momentos. Dios les bendiga", agregó Mayorquín, quien ahora buscará un nuevo equipo.

Bajas

Bayron Méndez y Sergio Peña también son los jugadores que ya no formarán parte de las Águilas para el próximo campeonato en la Liga Nacional de Honduras.



DE INTERÉS: Orgullo: Tres hondureños son parte del 11 ideal de la Liga de Naciones Concacaf