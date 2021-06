Diputado José Villanueva, su esposa y su madre afectados de salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado y comediante hondureño, José Villanueva, mejor conocido como "El Alero", reveló en las últimas horas que está sufriendo problemas de salud.



La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de historias que causaron preocupación entre sus seguidores.



"Dios tiene el control", escribió junto a una fotografía en la que se ve su brazo con un catéter. Además, minutos después también dejó entrever que su madre y su esposa también se encuentran delicadas de salud, pues subió una fotografía del brazo de su madre, también canalizada. "Dios tiene el control de mi madre, de mi esposa y de mi vida", escribió en su segunda historia.

El diputado por el Partido Nacional no detalló qué ocurre con su estado de salud o si se encuentran hospitalizados, lo cierto es que los seguidores de su esposa, la presentadora de entretenimiento, Anahí Pérez, destacaron su ausencia en el programa "Qué viva la vida".



Además, el también productor de películas hondureñas como "Una loca navidad catracha" compartió una fotografía familiar hace cuatro días, en la que aparece junto a su madre, su esposa y dos de sus hijos, al pie de la instantánea también escribió la frase "Dios tiene el control", lo que ha generado rumores de que su estado de salud se ha visto desmejorado desde hace varios días.

