Allisson Lozz sorprende al cantar alabanza junto a su hija mayor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz y cantante Allisson Lozz recordó a sus seguidores que su talento no ha mermado pese a los años que lleva retirada de las telenovelas y la música.



A través de un video en el que aparece junto a su hija mayor, London Rose, dio muestras de que el talento no solo sigue intacto en ella, sino que trascendió a su siguiente generación, pues la pequeña sorprendió con su hermosa voz.

La hermosa actriz, que dio vida a personajes como "Milagros" en la telenovela "Al diablo con los guapos" o "Paloma" en la producción "En nombre del amor", ahora se dedica a la venta de cosméticos y al servicio en su iglesia y su comunidad, por lo que abrió una cuenta en Instagram para dar a conocer sus productos y donde además comparte de vez en cuando sus vivencias como cristiana.



"Desde muy chiquita demostró ese interés espiritual, entonces la apoyamos en lo que ella quiera y fue algo bien bonito. London Rose se sabe tantos textos de memoria y cuando es el momento exacto los saca. A mí me hace cartitas, de repente yo ando medio desanimada y triste por mis dolencias. 'Mamá no te preocupes ya viene el Reino de Dios, ya viene el Reino de Jehová', me dice",explicó hace algunos meses Allisson.

En días anteriores, la exactriz de 28 años apareció en un video cantando una alabanza a dueto con su hija London Rose, quien ha sido instruida desde pequeña como testigo de Jehová. "Nada más lindo que cantar alabanzas a Jehová con mi preciosa hija mayor", escribió la artista retirada junto al clip.

