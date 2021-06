Juan Orlando: “En tiempo récord… más de 352,000 hondureños habían sido vacunados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, declaró el miércoles 2 de junio a través de una cadena nacional de radio y televisión que “en tiempo record, más de 352.000 hondureños habían sido vacunados, unos con dos dosis y unos con una dosis”

El mandatario se refirió a los grupos de primera fila que ya han sido inmunizados con la vacuna contra el covid-19, así como otros segmentos de la población que son los más expuestos al contagio y se consideran de alto riesgo por tener una letalidad alta ante el virus.



A continuación, en el segundo 0:27 del siguiente video, obtenido de la página web de la Presidencia de la República, se pueden apreciar las declaraciones dadas por el mandatario hondureño.





El equipo de Fact checking de EL HERALDO recopiló y analizó las cifras del total de inoculados durante los últimos meses y efectivamente se comprobó que eran un total de 350,000 hondureños vacunados con al menos una dosis hasta la fecha cuando Hernández brindó la declaración.

Asimismo, se comparó los datos de inmunización de Honduras con respecto a los países vecinos de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá) para corroborar si se avanzaba a un ritmo récord en el país. De este análisis se excluyó a Nicaragua por la desconfianza en sus registros.

Las cifras muestran que Honduras era, a esa fecha, el país con menos dosis anticovid aplicadas de las cinco naciones en en análisis, además tenía una de las tasas de vacunación más bajas, con 3.4 dosis aplicadas por cada 100 habitantes.

Por debajo solo estaba Guatemala (con una tasa de 3.3), mientras que Costa Rica salía en lo más alto con 32.6 dosis por cada 100 habitantes. Muy de cerca estaba El Salvador, con 31.5, y luego Panamá, con 25.3.

Honduras también ha quedado lejos del récord de vacunados diarios de El Salvador (entre 45,000 a 50,000 habitantes por día), ya que la fecha con más inmunizados alcanzó los 17,000 (el 31 de mayo).

El número anterior incluso está por debajo de los vacunados diarios que Honduras debería registrar cada 24 horas, de 25,000 a 35,000, si quiere tocar la inmunidad de rebaño al cierre de 2021, según proyecciones de este rotativo con base en cifras oficiales.

Tampoco se puede hablar que la cifra de 352,000 se cumplió en tiempo y forma, ya que -según el propio calendario de la Secretaría de Salud- solo en mayo se contemplaba inmunizar a 450,000 personas con las dosis recibidas ese mismo mes.



¿Qué dicen los expertos?

En una entrevista brindada al equipo de Fact checking de EL HERALDO, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, manifestó que “Honduras ha iniciado su programa de vacunación de una manera lenta producto de que prácticamente solo vacunas donadas se han puesto en nuestro territorio nacional”.

Asimismo, aludió a la declaración que hizo el presidente Hernández y apuntó que del total de vacunados solo hay alrededor de 50 y 60 mil personas que tenían las dos dosis, por lo que todavía no se cumplía con la inmunidad en el resto de los inoculados por primera vez.

“Honduras sigue siendo uno de los peores países del mundo en cuanto a la vacunación se refiere”, valoró.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) en Tegucigalpa, Ligia Ramos, calificó el proceso de vacunación como un desorden debido a la escasez de vacunas.

Si bien hay muchos grupos e instituciones contribuyendo, pero se requiere de más centros de vacunación, recomendó.

De igual forma, Ramos señala que llegar a la inmunización colectiva a finales de este año “dependerá del acceso a las vacunas que supuestamente ha comprado el Estado”, sostuvo.

El doctor Marco Eliud Girón coincidió en que el proceso ha sido lento, condicionado por la falta de inmunizantes, aunque se percibe un gran despliegue publicitario.

“En el mes de mayo que se hicieron estas cuatro jornadas de vacunación paradójicamente fue el mes con mayor cantidad de casos y el de mayor cantidad de muertes desde que inició la pandemia en Honduras, eso significa que, no habido incidencia en la enfermedad, en los contagios aquí en nuestro país”, expresó.

Conclusión

El equipo de Fact checking de El HERALDO determina que la declaración del presidente Hernández es cierta en cuanto a la cifra proporcionada el pasado 2 de junio del total de vacunados de primera fila y grupos de riesgo.

No obstante, la aseveración de que el proceso se ha realizado en tiempo récord no tiene respaldo alguno, ya que no se cumplió con la meta fijada a mayo, se marcha a una menor velocidad con respecto a otros países de Centroamérica y la tasa de vacunados es muy baja en Honduras.

Varios médicos coinciden también en que ha sido un proceso lento y con episodios de desorden como consecuencia de la escasez de vacunas.

Por lo tanto, el medio estima que la declaración del presidente Hernández es una verdad a medias, es decir: Ni sí, ni no.