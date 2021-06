Captan a Danna Paola disfrutando de la playa con su nuevo romance

IBIZA, ESPAÑA.- La cantante y actriz Danna Paola ha llamado la atención de los medios tras filtrarse algunas fotografías suyas en las que se le ve muy cariñosa con un chico, disfrutando de la playa y de la compañía del apuesto joven.



Recientemente la mexicana compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que escribió "Ibiza … oye… yo nunca te olvidaréééé", pero lo que pudo haber sido una instantánea tomada en una de sus tantas vacaciones, se convirtió en un escándalo, pues días después los paparazzis revelaron unas fotografías en las que aparece a punto de besar a otro cantante de nombre Alex Hoyer, quien casualmente también había compartido imágenes desde el mismo destino.

En una de las fotografías aparecen ambos acostados sobre un yate y abrazados, a punto de darse un beso, en otra, Danna parece estar bailando, mientras él la observa atentamente y en una tercera imagen están de pie disfrutando del sol y muy cerca uno del otro.

Fotos: Instagram @lachismeriamx





El avistamiento de los artistas no fue sorpresa para algunos, pues desde diciembre se vio a Hoyer en el apartamento que la actriz de "Élite" habita en México, sin embargo, ella siempre ha negado estar en una relación amorosa con alguien, pues afirma estar concentrada en su carrera.

Luego de los rumores, Danna volvió a pronunciarse en una entrevista con Latinx Now! “Yo no sé... Mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro... ¡No!”, insistió.

Fotos: Instagram @lachismeriamx





Por su parte, el exparticipante de La Voz de 23 años, no ha dicho nada ante el tema, pero los seguidores de ambos siguen especulando que entre ellos hay algo más que una amistad.