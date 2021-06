Estas son las nuevas medidas de circulación vigentes en Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- Ante la alarmante situación sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 en el departamento de Olancho, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) han establecido una serie de disposiciones especiales para esta región del país.



La circulación de la población en el Olancho se realizará según el último dígito de su tarjeta de identificación, pasaporte o carné de residente en el caso de los extranjeros en un horario de 5:00 AM a 8:00 PM.

Estas nuevas disposiciones llegan con el fin de controlar la ola de contagios que vive el vasto departamento, en el cual la vacunación contra el covid-19 avanza lentamente.



El nuevo calendario de circulación en Olancho estará vigente desde este lunes 7 de junio hasta el domingo 20 de este mismo mes.

Calendario de circulación por dígito en Olancho:

Lunes 7 de junio: terminaciones 7 y 8



Martes 8 de junio: terminaciones 9 y 0



Miércoles 9 de junio: terminaciones 1 y 2



Jueves 10 de junio: terminaciones 3 y 4



Viernes 11 de junio: terminaciones 5 y 6



Sábado 12 de junio: terminaciones 7 y 8



Domingo 13 de junio: terminaciones 9 y 0



Lunes 14 de junio: terminaciones 1 y 2



Martes 15 de junio: terminaciones 3 y 4



Miércoles 16 de junio: terminaciones 5 y 6



Jueves 17 de junio: terminaciones 7 y 8



Viernes 18 de junio: terminaciones 9 y 0



Sábado 19 de junio: terminaciones 1 y 2



Domingo 20 de junio: terminaciones 3 y 4

Otras medidas

Sinager estableció que en los comercios autorizados para operar y en el sistema bancario debe haber atención epecial para los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, en los siguientes horarios:



Comercios autorizados: 7:00 AM a 9:00 AM



Sistema bancario: 9:00 AM a 10:00 AM



No olvide usar mascarilla, gel de manos y el distanciamiento social a la hora de ingresar a cualquier establecimiento.

