"Me siento una fracasada": Kim Kardashian rompe en llanto al hablar sobre el divorcio

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Entre sus estudios para convertirse en abogada y el divorcio con Kanye West, Kim Kardashian no la está pasando nada bien. Así lo confirmó ella misma durante el episodio de esta semana donde aparece hablando de sus preocupaciones.

Kim se encuentra muy triste porque no logró pasar el examen preliminar que le permitiría graduarse de abogada -como su padre Robert Kardashian-. "Soy una fracasada. No aprobar te desmoraliza, te dan ganas de irte", expuso.



De igual manera, Kim dijo que el divorcio también fue un fracaso en su vida. "Me siento un puto fracaso y es mi tercer jodido matrimonio. Sí, me siento como una perdedora".

La empresaria agregó que "(Kanye) tendría que tener a una mujer que apoya todos sus movimientos y viaja con él y lo hace todo con él, y yo no puedo".



Aunque sus hermanas le brindaron apoyo, la famosa socialité está muy afectada por todo lo que está ocurriendo en su vida.

