Ordenan juicio contra el excomisionado Leonel Sauceda y su esposa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El excomisionado Leonel Sauceda y su esposa, Patricia Estrada Pacheco, serán llevado a juicio oral y público.



El Ministerio Público (MP) informó a través de un comunicado que todavía no hay una fecha y hora señalada, pero que se realizará en los próximos días.



"El Ministerio Público ya se personó ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional previo a la celebración de la audiencia de proposición de pruebas y el señalamiento del debate de juicio oral y público", señala el documento.

Acusación

El exjerarca de la Policía Nacional y su esposa están acusados por el delito de lavado de activos, por lo que fueron detenidos el pasado 11 de febrero de 2020 en su vivienda.



Durante la detención se les halló en poder de numerosos bienes, entre ellos, ocho muebles e inmuebles, dos vehículos, 23 productos financieros, tres terrenos en el departamento de Yoro, entre otros, según detallaron agentes de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UFADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).



De acuerdo a las investigaciones, Sauceda -que ingresó a la Policía Nacional en 1992 y fue ascendido al grado de comisionado general de la institución en 2020- no ha podido justificar la procedencia de 13.8 millones de lempiras y el movimiento de siete millones de lempiras en 13 cuentas bancarias inscritas a su nombre en un periodo de 11 años (2006-2017).

Además, su pareja Estrada Pacheco, no justificó L. 2,765,513.36 luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero, ya que la señora no poseía un empleo, negocio o prestamos que le generara algún tipo de ingresos.



Por otra parte, se constató que de algunos bienes adquiridos por más de un millón de lempiras no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo, por lo que todavía no se determina la procedencia de los fondos.