"Nayib Bukele es el instrumento de Dios", dice Quintín Soriano por vacunas anticovid

CHOLUTECA, HONDURAS.- Choluteca se convirtió en uno de los nuevos sectores de Honduras beneficiados con vacunas anticovid donadas por El Salvador en las próximas horas, gracias a un video que grabó el alcalde Quintín Soriano, replicando la acción de los primeros siete ediles que conseguieron una donación de 34,000 dosis el pasado 13 de mayo.



El anunció fue hecho en las últimas horas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien a través de sus redes sociales anunció la ayuda para el sureño municipio y para todos los municipios del departamento de Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.



"Quiero expresarle mi admiración y nuestro cariño por esa solidaridad que tiene para los más necesitados. Le hablamos desde la tierra de Dionisio de Herrera, primer jefe de Estado de Honduras, alcalde de Choluteca, jefe de Estado de El Salvador, tierra también de José Cecilio del Valle, redactor del Acta de Indepencia y me veo con el corazón en la mano en la necesidad de pedirle que nos apoye con vacunas covid-19 para este querido municipio que tanto amamos. Sabemos de su solidaridad y reconocemos la labor que está haciendo, no pare de trabajar presidente, porque tenemos toda la eternidad para descansar", le dijo Soriano en su video a quien llamó "presidente de la historia".

Fue así que el viernes, Bukele compartió su video en las redes sociales y le respondió con una invitación a reunirse con el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, este sábado a las 3:00 p.m, donde comparecerán los alcaldes de Utila, Guanaja, Roatán y José Santos Guardiola.

Reacción de Quintín Soriano

"No pensamos que nos iban a meter a la lista, porque están incluyendo a las alcaldías que tienen 15 o 20 mil habitantes y nosotros somos 171,000 habitantes, de los cuales 24,700 son de 50 años en adelante y solo se han vacunado 800", dijo el edil en un video grabado la mañana de este sábado, minutos antes de partir hacia el país vecino.



Y aunque pensó que los números le jugarían en contra, también reconoció que siempre albergó la esperanza. "No nos sorprendió la noticia, simplemente agradecimos a Dios, porque Nayib Bukele es el instrumento de Dios, es un hombre solidario, pueden decir lo que quieran, esto no lo pueden ocultar ni apagar. Los que piensan que él hace esto porque quiere quedarse con la Isla Conejo yo les digo: 'no sean bárbaros', son salvajes los que piensan de esa manera, no es cierto, aquí lo que está haciendo es salvando vidas", aseguró.

El alcade liberal también dijo que cree que Bukele le dio una respuesta positiva porque además del video en el que hizo la solicitud, le envió pruebas que detallan cómo se está manejando la pandemia en Choluteca, donde se ha construido una clínica, dado atención sanitaria a los adultos mayores en el centro de salud y afirmó que hasta se ha dotado con litros de leche a los pobladores más necesitados, "tenemos 1,176 familias a las que les damos un litro de leche, porque cómo vamos a mejorar su sistema inmunológico comiendo tortilla con sal", recalcó.

Mensaje a Estados Unidos

Soriano cree que no hay que conformarse con la ayuda del hermano país, pues según su criterio las autoridades hondureñas deben hacer más gestiones con países aliados y hasta con los que no.

"Yo le digo a Biden, ojalá que me escuchara. Me tiene un poco decepcionado, porque todo mundo pensó que era el protector de los latinos y todo mundo estaba contra Trump y ahora que viene la vacuna no nos manda ni 500 mil vacunas, lo que nos está mandando son aviones cargados de repatriados", manifestó.

Y al gobierno le envió este mensaje. "Que pida a China o a Rusia, si esto es de hermandad. Están mandando a bombardear a Siria, entonces cuánto cuesta cada "churute" (misil) de esos, mejor nos tiren un "churute" lleno de vacunas".

