La decisión de Lucero que demostró su gran amor por Mijares

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El amor de Lucero y Manuel Mijares acaparó todos los reflectores desde sus inicios y aún después de su separación sigue causando furor.

En una reciente entrevista con TVNotas, la cantante Lucero reveló que una importante decisión que tomó por amor le regaló a sus dos hijos y le permitió formar una hermosa familia.

"Me ofrecieron firmar un contrato para hacer una serie en Nueva York, tenía que firmar exclusividad por 7 años, vivir allá y no podía embarazarme por la cuestión de la serie; sin embargo yo no le iba a decir a mi marido: ‘Vámonos a Nueva York y no tengamos hijos’. Yo no quise renunciar a eso y hoy tengo dos hijos maravillosos, mi familia es lo más importante del mundo", admitió frente a Alberto Peláez.

¿Cómo nació el amor?

A pesar de la diferencia de edad, la exintegrante de Chiquilladas se enamoró de Mijares cuando coincidieron en la grabación de la película Escápate Conmigo (1987).

Sobre los hijos que procearon juntos mencionó que “ellos son mi prioridad, daría mi vida por ellos sin pensarlo, que me corten las piernas, los brazos, la cabeza, todo por ellos”.

Lucerito heredó el talento de sus famosos padres.



Lucerito y José Manuel ya son adolescentes y gracias a su talento acompañaron a sus padres en el concierto virtual Siempre amigos, realizado el pasado 22 de mayo.