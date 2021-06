Bajan las muertes por covid-19 en el personal de salud en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En apenas tres meses, el país ha logrado algo que el personal de salud celebra significativamente: hay menos personal de la primera línea que fallece por covid-19 y ya no llegan a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La vacunación anticovid en los trabajadores de la salud está funcionando, pero todavía existe ese lamento de qué habría pasado si desde diciembre de 2020 se hubiesen aplicado las dosis. “Hubiéramos evitado la muerte de muchos de nuestros colegas”, lamentó la presidenta del Colegio de Médicos de Honduras, Suyapa Figueroa, mientras pensaba en aquellos 83 médicos que desde marzo de 2020 han perdido la vida a causa del virus.

“Actualmente hay una reducción en las muertes. Algunos colegas que han tenido alguna dosis, al menos, de la vacuna y han desarrollado la enfermedad, han sobrevivido al covid”, comentó.

Honduras comenzó con la vacunación el pasado 26 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo, un poco más de 229 mil hondureños se habían inmunizado. De ese número, el 37.4% corresponde a los trabajadores de salud, pero todavía hay una parte que no recibe ni siquiera una dosis.

De acuerdo con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, esto ocurre porque el personal médico anda seleccionando la vacuna. “Ha dicho no me pongo AstraZeneca, quiero Sputnik V, o no quiero Sputnik V, quiero AstraZeneca”, afirmó, respondiendo a las denuncias de discriminación contra trabajadores de la salud por su edad.

Meta

La meta era inmunizar al cierre de mayo, con al menos una dosis, a casi 103,000 obreros sanitarios. Aproximadamente el 55% fueron inmunizados con los lotes de Moderna, Sputnik V y AstraZeneca que llegaron entre febrero y marzo. Para abril, cerca de 5,600 médicos, enfermeras y otros profesionales del área de la salud ya tenían su segunda dosis.

Los primeros en recibir dosis fueron los médicos y enfermeras de la primera línea.

Para mayo, la meta era inmunizar a 55,597 personas con la segunda dosis y lograron que, de esos, un total de 52,342 obtuvieran ambas dosis.

Alrededor del 90% de sanitarios privados y del IHSS están vacunados con el esquema total. Los únicos que han quedado rezagados con la aplicación de inoculantes son los trabajadores de instituciones no públicas, ya que sólo al 79% se le había aplicado alguna dosis.

Salud concluyó ayer la cuarta jornada de vacunación, dejando a algunos sin dosis. Según la ministra, se trata del personal que no quiso vacunarse, pues “a nadie se le niega la vacuna”.

Descenso de muertos

Más de 100 trabajadores de la salud han fallecido a causa del mortal virus.

Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), dijo a EL HERALDO que muchos de sus colegas no se han inmunizado por “decisión personal”.

Según el recuento de la asociación, 52 enfermeros y enfermeras han fallecido por el virus, pero desde que comenzaron a aplicar la primera dosis no reportan ningún deceso, al menos no de personas vacunadas.

Los últimos dos casos ocurrieron esta semana, pero Orellana afirmó que ni la enfermera que murió el domingo anterior en el Hospital San Felipe, ni la que falleció el miércoles en el Hospital Mario Mendoza estaban vacunadas. Lo mismo ocurrió con un médico que perdió la vida por covid-19 la semana anterior en Juticalpa, Olancho.

“No hemos tenido muertes en los últimos 46 días. Se ha reducido las muertes y contagios, porque nosotros reportamos hasta la fecha que en un 81% ha bajado el contagio del personal desde que se comenzó a aplicar la primera y segunda dosis”, detalló Orellana.

Incluso, ni el Colegio Médico ni los enfermeros reportaron que personas vacunadas terminaran en las salas UCI.

Hasta febrero de 2021, el país registraba más de 100 trabajadores de la salud fallecidos por covid-19, lo que significa que en promedio ocho personas murieron cada mes, la mayoría médicos y enfermeras. También hubo decesos de licenciados en enfermería, microbiólogos y técnicos en laboratorio.

Aunque la vacunación para la población llegó de forma desigual en los departamentos, para los trabajadores de la salud ocurrió lo contrario, al menos al hablar de los empleados públicos. Según Salud, en 15 de los 18 departamentos se sobrepasó la meta de la primera dosis.

Con la vacunación ya no hay ingresos de médicos y enfermeras a salas UCI.

Las excepciones son Islas de la Bahía, Lempira y Olancho. En el primer departamento solo se había aplicado dosis al 83% de los trabajadores de la salud, mientras el segundo no tenía una meta definida. En Olancho solo 254 empleados sanitarios recibieron una dosis. La meta es vacunar a 399 personas. Al hablar de los trabajadores de salud no públicos existen departamentos que no llegan ni al 50% de la meta de inoculación, como los casos de Choluteca, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira y Ocotepeque. Los reportes de Salud no mencionan cifras de trabajadores sanitarios vacunados con la segunda dosis por departamento.