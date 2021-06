Acuerdo político resolvería debate de segunda vuelta

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un acuerdo político antes de las elecciones generales entre las principales fuerzas políticas del país podría allanar el camino a una solución a los temas sensibles de la segunda vuelta electoral y la reelección que no fueron resueltos en su momento.

Antes de la convocatoria a elecciones hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 27 de los corrientes, hubo pláticas entre las cúpulas de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Liberal para aprobar la segunda vuelta vía resolución del ente colegiado.

LEA TAMBIÉN: Presentarán un proyecto de reforma a nueva Ley Electoral

Pero las conversaciones no prosperaron porque entraron en juego varios escenarios, uno de los cuales era que se iba a generar una mayor crisis porque seguramente el Partido Nacional no iba a respaldar la medida tomada por mayoría de votos. Además, no había claridad sobre si el órgano electoral está facultado para tomar estas decisiones. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, declaró su anuencia a aprobar la vuelta pero entrará en vigencia hasta en las elecciones de 2025. El exmagistrado y experto en temas electorales, Augusto Aguilar, estimó que aún hay tiempo para evitar complicaciones en las elecciones del 28 de noviembre.

“Esto se arregla mediante un arreglo político, los partidos se ponen de acuerdo y pueden hacer una interpretación del artículo 236, en el sentido de que la mayoría simple es el que saque 50 por ciento más uno y que cuando no se obtiene ese resultado se lleva a cabo la segunda vuelta”. El artículo 236 de la Constitución establece que “el Presidente y tres designados a la Presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos”.

Si los políticos lograron consensuar sobre las Juntas Receptoras de Votos (JRV) reguladas por la nueva Ley Electoral, bien lo pueden hacer en los temas de la segunda vuelta y la reelección. La orden del día es “preparar los planes de contingencia porque, así como van las cosas, después de las elecciones generales de noviembre tres candidatos presidenciales se declararán ganadores”, advirtió el analista.

ADEMÁS: Partidos políticos buscarán inscribir más de 23,000 candidatos

+ 'Voy a trabajar en el campo': Presidente Hernández descarta reelección