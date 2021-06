"No fui nombrada, pero estuve en Miss Universo y eso nadie me lo quita": Cecilia Rossell

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Cómo debería ser una auténtica reina de belleza? ¿Qué cosas debe hacer y qué otras no? ¿Solo se trata del físico y nada más? Son preguntas recurrentes que podrían venir a la mente cuando vemos a una Miss Universo... Pero, bueno, quizás los lectores de EL HERALDO tengan la suerte de que alguien les pueda despejar estas dudas.

Mmm...¿ Y quién podría ser? Tal vez una chica en particular... ¡Sí! Una hondureña. Ella en especial ama los deportes, el ejercicio, llevar una dieta saludable, las labores sociales y las comunicaciones. Además fue reina de su pueblo cuando aún era pequeña. Al parecer mejor candidata no podría haber.

¡Por supuesto! Hay que preguntarle a ella, a Cecilia Rossell. A pesar de que su agenda está "apretadita", no dudará en compartir con EL HERALDO cómo es la experiencia de ser una reina, Miss Honduras Universo.

Llamada...

El reloj marcaba las 4:15 p.m. Un mensaje de texto la había advertido de la llamada telefónica. Contestó, pero luego de unos minutos su móvil avisaba que su batería se descargaba. Ni modo, a volver a marcar...

Una vez concretada la conversación, surgió la curiosidad de saber todo sobre el concurso de belleza más importante del mundo, ese donde al menos 74 candidatas de distintos países luchan y se disputan la corona de la 'mujer más bella' del Universo. ¿Qué se dijo? Lee a continuación.

Camino a Miss Honduras

Luego de confesar su pasión por el modelaje y las cámaras, Cecilia Rossell comenzó a relatar varios aspectos muy importantes de su vida, como por ejemplo:

¿De dónde nace tu amor por las pasarelas?

Desde que estaba pequeñita participé en los reinados. Fui reina infantil de Copán Ruinas porque a mi mamá le gustaban mucho los concursos de belleza: creo que fue a raíz de eso.

Siempre concursé en eventos de la escuela, en el colegio y en mi pueblo por mi mamá. Ella siempre soñó con ser Miss Honduras, lastimosamente no lo pudo lograr. Gracias a Dios a mí se me dio la oportunidad y a los 16 años comencé en un certamen nacional.

Pero, ¿cómo llegas a participar en el Miss Honduras?

Era algo de lo que siempre hablaba con mi mamá y luego fui haciendo lo mío, porque me encantaban los concursos. Año con año miraba Miss Universo junto a ella, desde la casa. Luego comencé a prepararme para así poder concursar.

Para 2018 se dio la primera oportunidad de acudir a un certamen internacional llamado Miss América Latina del Mundo y representé a Honduras en ese año. Tuve que competir con todos los países de Latinoamérica y quedé como segunda finalista.

Al año siguiente me inscribí en el Miss Honduras Universo, para entonces, Copán logró posicionarse como tercera finalista.

Tras su éxito en Miss Honduras 2019 algo mucho más importante le aguardaba: Miss Universo en su edición 2021.

Cuéntanos ¿cómo se te da la oportunidad de viajar y llegar al certamen de belleza internacional?

Debido a la pandemia -en el 2020- los directores de la organización Carimax, dueños del Miss Universo, decidieron no hacer el concurso por lo que estaba pasando. Así que tomaron a bien hacerlo de manera virtual.

Eligieron a varias chicas que habían concursado en certámenes anteriores. A mí me enviaron un correo y me dijeron que había sido seleccionada para ser una de las participantes en el Miss Honduras Universo 2020. Tuve que hacer un video hablando acerca de quién era yo y qué haría en caso de ser electa. De esa forma se evaluó a la ganadora. Me hicieron una entrevista y luego confirmaron que había sido yo.

¿Cuál fue tu reacción al saber que representarías a todo un país?

Cuando me dan la noticia no lo podía creer, siempre había sido mi sueño. Y me dije: 'las cosas suceden cuando Dios así lo quiere y en el tiempo de él. Cuando las cosas son para uno, aunque pasen los años, Dios nos lo tiene guardado.

Tenías que prepararte física, académica y emocionalmente. ¿Cómo fue este proceso?

Cuando me dijeron en septiembre que podía ser una candidata al Miss Universo, me empecé a preparar por mis propios medios: haciendo bastante ejercicio, comiendo saludable, mirando videos de etiqueta y protocolo, de pasarelas y reinados.

De forma oficial, me dieron la noticia hasta el 5 de diciembre de 2020. En esa semana inicié a prepararme para el certamen del 16 de mayo. Tuve unos meses muy intensos preparando mi cuerpo y tomando clases de oratoria e inglés.

El equipo de la organización tanto de Honduras como de Estados Unidos se encargó de prepararme. Detrás de todo esto hay mucha gente sacando lo mejor de nosotras como reinas de belleza.

Viajando al Miss Universo

El 30 de abril de 2021, Cecilia Rossell partió desde suelo hondureño hasta territorio estadounidense, llevando consigo el cariño de sus compatriotas y su apoyo total. Sobre todo iba motivada, soñando en grande porque iba a representar a un país entero.

¿Cómo es en realidad el certamen de belleza que vemos en televisión?

Puedo decir que Miss Universo es un concurso de resistencia, porque las reinas de belleza nos preparamos para dar un show a todas las personas que lo ven en casa. Son horas de ensayo, coreografía, pasarela final, pasarela de traje típico y es muy cansado. Pero al final lo disfruté.

Habían días que no dormía, prefería quedarme despierta. Eran largas jornadas y llegaba a la habitación muy tarde. Luego me preparaba para el día siguiente: arreglando mi pelo y ropa. Siempre fui bien puntual, era de las primeras que llegaba a las actividades.

¡Fueron 10 días que no se volverán a repetir!

¿Qué nos puedes decir sobre el vestuario que modelaste en las pasarelas?

Vestido típico

Fue inspirado en historia de la cultura Maya, se llamaba 'Luna Jaguar'. El jaguar es un animal simbólico de esta cultura y me gustaba tanto porque me identifiqué con él, puesto que soy de Copán Ruinas, Copán.

Te veías incómoda en él, ¿qué fue lo que pasó?

El vestido típico era muy lindo. Sin embargo, no salió completo porque tuve un pequeño inconveniente en vivo. Por eso lo iba sosteniendo. Pero salí satisfecha ya que sonreí y lo importante era eso. Siendo otra no hubiera salido, debido a que una pieza de él se me dañó.

'Luna Jaguar', el vestido típico de Rossell, fue confeccionado en Estados Unidos. 'Luna Jaguar', el vestido típico de Rossell, fue confeccionado en Estados Unidos.

Vestido de gala

El traje de gala fue diseñado por un venezolano. Tenía cuatro opciones pero opté por ese. Me dieron la libertad de elegir el que más me gustaba, el que iba con mi personalidad.

Causó bastante revuelo porque nunca se había visto uno así. Muchos medios de comunicación asiáticos y estadounidenses llegaban para hacerme entrevistas y fotos. ¡Era único, no había otro igual!

El vestido de gala causó furor en el certamen de belleza. El vestido de gala causó furor en el certamen de belleza.

¿Cómo es el proceso de selección en el Miss Universo?

Al final la competencia se basa en 40% de entrevistas y 60% lo que es la preliminar. Considero que mi entrevista fue super buena. Lastimosamente, no pudimos obtener la clasificación.

¿Qué pensaste cuando nombraron a las finalistas y no estabas incluida?

No estaba frustrada porque hay que ir preparadas psicológicamente para todo: ganar y perder. Soy una persona muy madura en eso. Dije: 'No fui nombrada pero estuve acá, en el Miss Universo y eso nadie me lo va a quitar'.

¿Te afectó el no clasificar?

Yo sé que Honduras no es un país que ha sido mencionado, hace años que no clasificamos en el Miss Universo, pero siempre hay que ir bien positivas. Al final me gané todo el cariño de la gente y para mí es más que suficiente.

¿Vale la pena concursar aunque los pronósticos jueguen en contra?

Sí, claro que sí. Siempre se debe ir con una mentalidad de ganadora y con positivismo. El hecho de solo estar en Miss Universo, de ser la embajadora de todo un país y ver todo lo que pase en los meses anteriores, vale la pena para mí.

No me criticaron por que no clasifiqué, sino que la gente valoró mi esfuerzo.

¿Cuál sería el mensaje que enviarías a todas estas chicas que sueñan en convertirse en Miss Honduras Universo?

No importa de dónde vengamos. No importa la situación en la que nos encontremos, si a veces no tenemos los medios y el apoyo.

Cuando uno sueña en grande, los sueños sí se pueden cumplir: confiando en Dios y trabajando también por ello. Hay que tener disciplina, dedicación y perseverancia. Todo está en nosotros. No darnos por vencidos, aunque el tiempo pase.

Si hubieses llegado a la final cómo responderías a la pregunta que le hicieron a Miss México, Andrea Meza... "Si fueras líder de tu país, ¿cómo habrías enfrentado la pandemia de la covid-19?



Si yo fuera líder en mi país, en primera instancia, establecería un plan de contingencia. Dentro del cual abarcaría desde la capacitación masiva a la población en general para lograr un mecanismo preventivo, mediante todas las medidas de bioseguridad.

Aunado a esto, priorizaría la inversión nacional a temas de salud, reforzando hospitales con mobiliario, personal de salud y medicamentos para minimizar el impacto. Al mismo tiempo, crearía un mecanismo integrado para la sostenibilidad económica de la población y con ello evitar un colapso en el sistema financiero de manera colateral a las acciones preventivas.

