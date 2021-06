Banderillas "El Chefcito": El ingenioso negocio de un joven sampedrano a raíz de la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde jóvenes hasta adultos han tenido que arreglárselas para encontrar ingresos en un país donde la crisis económica arrasa debido a la inesperada pandemia de covid-19, que ha hecho estragos alrededor del mundo.

Este es el caso de Edgar Daniel Cortés Sabillón, un joven de 22 años, quien laboraba como cocinero en un restaurante sampedrano y quien con la llegada de la pandemia se convirtió uno de los más de 200 mil desempleados en Honduras, según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

Como la mayoría de los hondureños, decidió aferrarse a los consejos de su madre Karen Cortés, quien le aconsejó comenzar a emprender con 'banderillas' (salchichas insertada en palillos), pues nadie vendía ese tipo de comida en la colonia Fesitrahn de San Pedro Sula.

Fue un 13 de diciembre que se aventuró en el mundo del emprendimiento y se convirtió en su propio jefe. El éxito de las famosas 'banderillas' se popularizó en la zona y en las redes sociales, no solo por ser un alimento distinto al tradicional, sino por el sazón y presentación que el cocinero agregó a las mismas. 'Las primeras ventas se volvieron una locura, me desvelé, me dolía el cuerpo y hasta me dió calentura' contó el joven entre risas.

Impulso

Al percibir la aceptación de sus clientes en las primeras ventas y darse cuenta que no se daban a basto con una estufa, decidieron acudir a un préstamo para comprar el equipo necesario para su emprendimiento.

Endeudarse con el propósito de cumplir un sueño -sin tener garantías de éxito o fracaso- es una de las decisiones más difíciles que se ven obligados a tomar muchos emprendedores. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha evidenciado que con dedicación, perseverancia y amor se pueden lograr cosas inimaginables.

De tal manera que el joven apostó por su negocio y con ayuda de su madre y su hermano Cristhian Paz, lo instalaron en su casa. Además de las banderillas o corn dogs, incorporaron deditos de pollo y papas fritas a su menú.

¿Por qué 'El Chefcito'?

Daniel Cortés recibió varios cursos de cocina en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), durante su tiempo libre, siempre se mantuvo informado sobre técnicas de cocina así como novedades gastronómicas y su talento resaltó en su círculo social.

El nombre del negocio surgió a raíz de los 'apodos' que predominan en la cultura hondureña, debido a su formación académica muchos le llamaba 'Chefcito', 'Chetcito', así que el joven decidió hacer honor al pronombre y plasmarlo en su negocio.

El talentoso emprendedor anhela crear varias sucursales de sus famosas banderillas alrededor de San Pedro Sula y ¿por qué no? de Honduras. En suma, el joven desea proveer empleos a personas que pasan por situaciones difíciles, tal como lo pasó él en algún momento.

Banderillas "El Chefcito' se encuentra en la colonia Fesitrahn, zona #2, en el pasaje de la pulperia Estrella, San Pedro Sula.

Las banderillas cuestan entre 40 y 60 lempiras, mientras que los deditos de pollo rondan los 80 y 120 lempiras.

Su horario es de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y lo pueden contactar al 9547-0940 y 9508-8610.



En Facebook lo encuentran como Banderillas Chefcito y cuenta con servicio a domicilio gratis en su colonia o zonas aledañas. Para zonas más lejanas hay un costo extra. "Aquí preparo las mejores banderillas de mi colonia y proximamente de la ciudad", concluyó.

