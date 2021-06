Fabián Coito: "La Selección no es para recuperar jugadores"

DENVER, ESTADOS UNIDOS.- Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, habló en exclusiva para EL HERALDO sobre como se encuentra su equipo previo al duelo ante Estados Unidos por la Nations League.



"Tuvimos una actividad a nivel grupal. La tarea del entrenador es intentar adelantarse a las cosas que van a suceder en el juego, para eso observamos tanto a los rivales, para eso pensamos la estrategia y elegimos futbolistas", mencionó Coito en relación a la formación que utilizará ante Estados Unidos.



Sobre quien saldrá como titular en la portería, esto dijo Fabían Coito: "Esa es la duda para toda Honduras, no para mí, ya está definido, pero como la información es poder la vamos a dar cuando esté todo el equipo".



En el sector defensivo, está claro que Maynor Figueroa será el líder en la defensa de la H. "Ahí se da como una doble elección, primero ir formando un continuador de la figura de Maynor, que me gustaría que el tiempo no pasara y lo tuvieramos para siempre, y no solamente por su nivel, sino lo que transmite y lo que genera".



Honduras cuenta con Albert Elis, Choco Lozano y Jorge Benguché para la zona ofensiva de la H, sin embargo, existe un cuestionamiento por no llamar a Jerry Bengtson al equipo nacional.



"La decisión tiene que recaer sobre mí, porque nada influyó que Jorge haya venido. Jorge había estado con nosotros en Europa, me encargué de averiguar como había estado entrenando en Boavista, me parece que está a una buena edad para recuperar ese futbolista que no hace mucho tiempo se hablaba para estar en la Selección", dijo en relación a Benguché, quien no ha tenido participación en el Boavista de Portugal.



Honduras hará el reconocimiento de cancha por la tarde y luego regresarán al hotel de concentración para esperar el juego ante Estados Unidos el jueves a las 5:30 de la tarde.