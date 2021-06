"Voy a trabajar en el campo": Presidente Hernández descarta reelección

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el proceso electoral cada vez más cerca, poco a poco van surgiendo las candidaturas en las 14 fuerzas políticas que se enfrentarán en los comicios generales, al igual que las aspiraciones independientes de quienes buscarán ocupar un lugar por su cuenta en la administración pública.



Bajo ese escenario y con una reelección que todavía no está reglamentada, algunos sectores han especulado sobre las posibles intenciones del actual presidente, Juan Orlando Hernández, de buscar de nuevo participar en la contienda electoral.



Sin embargo, el mandatario se pronunció recientemente y aseguró que quienes difunden rumores de su reelección "tienen que buscar qué hacer", pues afirma que no está entre sus planes volver a dirigir el país, por lo que incluso dejó sobre la mesa un consejo para su sucesor.

"El proceso electoral nos va a traer a un nuevo presidente y sin duda va a ser el que Dios designe a través de la voluntad popular y yo pasaré en mi condición, como dicen los militares, de retiro”, insistió.



“Voy a trabajar en el campo, a mí me encanta trabajar allá. Estamos en el Río Grande (Gracias, Lempira) ya dando saltos importantes y obviamente cuando alguien requiera alguna opinión o consejo mi deber va a ser estar ahí", enfatizó Hernández.

El rumbo del nuevo gobierno

Además, dijo que se siente satisfecho de haber sancionado la nueva Ley Electoral que entró en vigencia el pasado 27 de mayo al ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta, pues con ella se dio paso a la convocatoria oficial de elecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), como está estipulado en la ley.



Durante su discurso a los medios de comunicación, el presidente también reiteró su apoyo al Partido Nacional, instutución política en la que milita desde hace muchos años y con la cual ascendió al poder en 2013 y 2017. "Yo le sugiero a mi Partido Nacional que no debe ir solo a la próxima elección, debe ir con sectores económicos, sociales, políticos, entre otros”, expresó, aunque también se mostró confiado, pues dijo que los demás partidos no han tenido el apoyo de la población.



"El próximo Gobierno debe ser un Gobierno de integración, pero esa es mi opinión muy particular. Será el presidente electo a quien le va a tocar tomar esa decisión", finalizó el actual mandatario, que deberá entregar su banda presidencial el 27 de enero de 2022.

