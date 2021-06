Negocios nocturnos reportan hasta un 90 por ciento de pérdidas económicas

Abigaíl Ramírez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El golpe económico ha sido duro para los negocios nocturnos de la capital.

El impacto de la pandemia de covid-19 se refleja en los reportes de hasta el 90 por ciento en pérdidas económicas en este rubro.

Así lo informó Alberto Montoya, presidente de la Asociación de Propietarios de Bares y Expendios (Aprobarex), quien detalló que de los 104 negocios inscritos en la asociación, 25 han tenido que cerrar completamente al no poder generar ingresos que les permitan sostenerse.

También hay propietarios de negocios nocturnos que al ver que no generaban ganancias optaron por cambiarse de rubro y pasar su negocio de bar a convertirlo en un restaurante.

Montoya explicó que el desempleo es grave al tener casi el 80 por ciento de pérdida de plazas laborales, por lo que después de generar 1,500 empleos directos ahora se generarían tan solo unos 300 empleos.

La principal barrera que aducen los dueños de este tipo de negocios es la restricción del toque de queda, que hasta el momento mantiene su prohibición de circular desde las 10:00 PM hasta las 5:00 a.m.

“No podemos tener ganancias, porque los clientes por lo general llegan a las 8:00 PM a los locales y nosotros tenemos orden de ir cerrando a las 9:10 PM porque a las 10:00 PM ya no puede estar nadie en las calles”, expresó Cristian Manzanares, integrante de Aprobarex. Antes de la pandemia los locales tenían permiso de operar hasta la 2:00 a.m., tiempo suficiente para generar ganancias, ya que entre las 10:00 a.m. y 1:00 a.m. se reportaba el mayor consumo.

Keneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica, informó que ha recibido alrededor de unas 20 propuestas de bares que quieren ser restaurantes.

Varios de los negocios populares, como el Golden Fish, también fueron víctimas de la pandemia. Foto: David Romero/El Heraldo

Cierre de locales

Esta situación no ha sido nada alentadora para Mayra Salinas, de 60 años de edad, ya que su negocio llamado Bar Golden Fish, ubicado en el parque central, después de operar durante 25 años tuvo que cerrar debido a la pandemia.

“La gente me escribe por Facebook preguntándome por mi bar, yo lloro porque perder mi negocio de la noche a la mañana es duro. Perdí mi negocio, mi jubilación, quedé con deudas en el banco”, lamentó Salinas.

Doña Mayra asegura que si se les permitiera un horario más amplio haría el intento de levantar de nuevo su negocio. Por los momentos se dedica a vender comida desde su casa, pero comentó que a veces no se vende y solo le ha servido para poder sobrevivir. Una situación similar vive Javier Bustillo, que asegura que su negocio, un bar, en la colonia 3 de Mayo cerró totalmente hace más de un mes.

Este tipo de negocios era concurrido desde las 8:00 p.m.. Foto: David Romero/El Heraldo

En espera

A pesar de que la Asociación de Bares ya ha presentado un plan a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en el que se pide extender horarios de circulación, no han tenido respuesta.

Para el epidemiólogo Tito Alvarado operar por más horas no es correcto.

“Estamos en un momento muy difícil de pandemia, los casos van en pico. Estos negocios no deberían abrir ni siquiera hasta las 10:00 p.m., los lugares de ocio y alcohol no deberían estar abiertos”, expresó Alvarado.

