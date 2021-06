Jonathan Rougier sin renovar con Motagua y con oferta de un grande de Guatemala

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portero argentino del Motagua, Jonathan Rougier, aún no renueva su contrato con los azules luego del final del Torneo Clausura 2021, en donde su equipo quedó subcampeón al perder la final con Olimpia.



Gran figura con las águilas en el reciente campeonato, Rougier ha reconocido que todavía no recibe ofertas para seguir en el ciclón, pues se mantiene a la espera de lo que suceda con Diego Vázquez, quien aún no renueva como entrenador.

Un grande de Guatemala lo tiene en la mira

En una entrevista con el programa "Fútbol a Fondo" de Televicentro, el guardameta argentino reconoció que hace unas semanas recibió una oferta de un equipo grande de Guatemala.



"Propuesta formal solo tuve una que fue del fútbol de Guatemala, pero nada más. Después, sí he tenido charlas con los dirigentes de Motagua y vamos a ver. Todo también pasa por lo que llegua a hacer Diego Vázquez, estamos esperando a ver que solucionan ahí y seguramente habrá charlas la semana entrante", declaró Rougier.



Desde su llegada en el 2017, Rougier ha conseguido cuatro títulos donde sobresalen tres títulos de Liga Nacional con Motagua en los torneos Clausura 2017, Apertura 2018 y Clausura 2019, además de una Supercopa ante Marathón en 2017.

