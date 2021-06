Eiza González se posiciona entre los cinco actores más taquilleros de Hollywood

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- En el top de la lista de los más taquilleros de Hollywood se encuentra la actriz mexicana Eiza González, gracias a sus participaciones en películas exitosas como 'Godzilla vs. Kong'.

A través de su cuenta de Instagram, la artista celebró y agradeció al público por su fiel apoyo en cada uno de sus proyectos.

VEA: ¿Cuánto cobró Diego Boneta por protagonizar la serie de Luis Miguel?

De igual forma, alentó a sus compatriotas y a todos los latinos a seguir sus sueños, puesto que a pesar de los obstáculos consiguió sobresalir en el país estadounidense.

"Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era una protagonista y que a la gente no le importaba", escribió González en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La actriz reconoció que este logro nunca pensó verlo alcanzar en su vida. "Por mi gente, por los mexicanos y los latinos que siempre creen. Porque otras personas se preocupan por nosotros y yo me preocupo por ustedes. Me siento muy orgullosa de esto, discúlpeme, de antemano, porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerles. Gracias mi gente, sí se puede”, señaló.

LEA: "Me emocioné, quiero ir a esa boda", dice Consuelo Duval sobre compromiso de Belinda



Mientras que, en su cuenta de Twitter, la artista compartió su felicidad y confesó que "lloró un poquito".

"Esto va pa´ mis mexicanos y latinos. Porque nos merecemos ser vistos. Y gracias por el apoyo porque ustedes son los que van al cine”, publicó Eiza.

Al lado de grandes estrellas

De acuerdo con el portal The Numbers, la actriz está posicionada en el quinto lugar detrás de Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith. Además, se encuentra seguida de Margot Robbie y Robert Downey Jr.

La lista está basada en los filmes estrenados en los últimos tres años, incluyendo 2021. En ella se reconoce el trabajo de los actores que han aparecido en más de una película y su éxito en la taquilla de Estados Unidos.

DE INTERÉS: La dura respuesta de Eiza González a quienes la comparan con Belinda