¿Belinda como mamá?: Hermano de la cantante habla de sus planes

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A casi una semana de que Belinda y Christian Nodal se comprometieran, Ignacio 'Nacho' Peregrín -hermano de la cantante- no descartó la posibilidad de que la artista esté pensando en convertirse pronto en mamá.

Durante el cierre de su campaña política, la prensa mexicana interrogó a Peregrín sobre el paso tan importante que dio su hermana en su vida sentimental.

VEA: ¿Cómo reaccionó la mamá de Nodal porque su hijo le propuso matrimonio a Belinda?

El candidato a diputado federal por el Distrito XV expresó muy emocionado que "fue una sorpresa para todos porque la verdad yo algo esperaba, ya lo había comentado yo con ustedes, no sé si se acuerden. Y yo los veo muy enamorados, y ahora con esta noticia. No hay fecha aún de la boda y ese tipo de temas, pero cuando sepa yo se los digo con toda confianza”.



Asimismo, no pudo evitar dar algunos pormenores de la romántica propuesta de matrimonio que Nodal realizó durante su estadía en España.

"Me habló mi hermana el mismo día que sucedió, que estaba muy contenta, que habían ido a cenar a un restaurante, que había comido me parece que comida japonesa, que le fue muy bien, y que está muy contenta, pues están muy enamorados, y yo lo aplaudo mucho”, agregó.

+Exnovio de Belinda envía consejo a Christian Nodal



Sin embargo, Nacho negó tener conocimiento sobre el tipo y costo del anillo que recibió Belinda. "Yo no lo he visto, no sé, yo se los diré, no me lo ha podido enseñar mi hermana, ni mucho menos, pero eso al final del día es una muestra de cariño, es una muestra de amor que todo el mundo y todos los hombres que se quieren casar lo hacen de igual manera”.

¿Y los planes de ser mamá?

Entre las declaraciones del político, lo que más llamo la atención es que no dudó en admitir que la prometida de Nodal siempre ha pensado en la maternidad.

"Mi hermana sí me ha platicado un par de veces (al respecto), ¡claro que a ella le gustaría ser madre! Pero en un momento. No sé si ahora sea su momento o ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre”, afirmó.



Y concluyó diciendo que la cantante está más enamorada que nunca. "La verdad no la había visto así de enamorada, y yo lo aplaudo y estoy muy contento, yo siempre dije que estaba muy enamorada”.

Además, "mi papá está muy contento, mi mamá también. Mi mamá es un poco más sensible, entonces se pone a llorar”, aseguró Peregrín.



LEA TAMBIÉN: Los 10 noviazgos más sonados de la cantante Belinda