Definen dos rutas para el funcionamiento de las ciclovías en la capital

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La capital se acerca cada vez más a las ciclovías debido a que ya se tienen dos rutas definidas para que las bicicletas comiencen a rodar.

Una de las rutas estará ubicada en el bulevar Morazán, en cercanías de la rotonda cerca de la entrada a la colonia La Esperanza hasta el Estadio Nacional, con 3.5 kilómetros de longitud.

La otra será desde el Parque El Obelisco hasta la plaza La Merced, con 870 metros.

Así lo detalló el gerente de Movilidad Urbana, Aníbal Ehrler, al asegurar a EL HERALDO que tomaron la decisión luego de reuniones para socializar con la empresa constructora ASP y asociaciones de ciclistas de la ciudad, más los resultados del proyecto piloto que ejecutaron en el centro de la capital.

Los detalles del diseño de cada una de las ciclovías se conocerán cuando presenten las propuestas de la empresa constructora y las autoridades edilicias esperan tenerlos en este o el próximo mes.

“La población debe comenzar a comprender que esta no es una ciudad para vehículos, sino que para personas”, dijo Ehrler. Al igual recalcó que debe haber un mejor repaso de la vía pública, ya que está destinada para al menos el 90 por ciento de vehículos particulares, y no debe de ser así. “Debemos comenzar a darle más espacio a los peatones, más lugares a los ciclistas, y apostar por una ciudad no motorizada, si queremos sacar esta ciudad del tráfico”, aseguró el funcionario.

Asimismo, recalcó que “encima de una bicicleta va una vida que tiene familia, y no es un simple ciclista, es una persona que podría ser su papá, hermano o hijo. Ellos también tienen derecho como los que andan en carro”, afirmó.

Al igual aseguró que las ciclovías son factibles, ya que se ha comprobado por medio de los grupos de ciclistas.

Recorrieron las rutas

Uno de los representantes del grupo Pro Ciclovías, Jorge Luis López, manifestó que el pasado viernes recorrió (en vehículo) junto a la empresa constructora ASP las posibles rutas para los ciclistas, pero no fue elegida una de las que consideraban más factibles que comprendía de la UNAH, bulevar Suyapa al Estadio.

