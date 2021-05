¡Magia! Criss Angel presume en redes que se borró el tatuaje de Belinda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Criss Angel, el famoso mago estadounidense, presumió en redes sociales haberse borrado el nombre de Belinda que se había tatuado en 2017, justo cuando la pareja sostenía un intenso romance.

A través de su cuenta de Instagram, el ilusionista recibió el halago de sus seguidores tras conseguir rehacer la forma de la grafía.

"Ese tatuaje de ‘Beli’ ha quedado disfrazado muy bien", escribió una usuaria en la publicación de Angel.

La publicación de la fotografía, que es un adelanto de las funciones que dará el artista, superó los más de 11,000 mil likes en la red social. Todo esto sucede a tan solo una semana de que Christian Nodal y Belinda anunciaran su matrimonio.

De acuerdo con E! Entertainment, la cantante salió con el mago mientras filmaba la película Bay Watch, mejo conocida en Latinoamérica como Guardianes de la Bahía.

La revista también difundió que el romance entre los dos se dio oficialmente en 2017 y que incluso Belinda llegó a interpretar canciones mexicanas a la familia de Criss.

Sin embargo, el mago no ha sido el único famoso que llegó al extremo de tatuarse el nombre de la cantante, pues su actual prometido tiene los ojos de la intérprete plasmados en su pecho.

Mientras que, Lupillo Rivera hizo que le dibujaran el rostro de la artista en su brazo. Este inusual "patrón de conducta" ha llamado la atención del público -entre quienes aseguran que una vez tatuados- los hombres perderan el amor de la hermosa mujer, en una nueva leyenda urbana nombrada como "la maldición de los tatuajes de Belinda".

Fugaz romance con Lupillo

En 2019, el hermano Jenny Rivera, reveló que sintió un amor intenso por Belinda y que surgió en un foro de televisión.

"Yo conocí a Belinda en La voz. Fue una mujer que amé locamente, que realmente quise. Honestamente la hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto. No tengo por qué rajarme”, declaró el cantante al programa Chisme No Like.

Además, expresó que siempre la protegerá y que será un caballero con ella. "Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", subrayó.

"Siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado super bien de ella, nunca voy a hablar mal. Toda la vida la voy a proteger. Si yo me veo mal… la gente me ha dicho que yo andaba rogándole, pues está bien, yo le anduve rogando… si yo me veo como el enamorado y el despechado, el enamorado y despechado soy. Creo que eso hace un caballero, siempre protege a la muchacha", exteriorizó Lupillo.

No obstante, cuando salió a la luz pública dicha declaración (octubre de 2019), su relación con Belinda ya había terminado. Pero, aseguró que no se quitaría el tatuaje.

