Este viernes 4 de junio inicia enrolamiento para hondureños en 14 ciudades de EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció que a partir del viernes 4 de junio iniciará con el proceso de enrolamiento a hondureños en Estados Unidos.

El proceso se hará en 14 ciudades, de 13 estados de la Unión Americana, en donde el RNP atenderá durante dos o tres días, dependiendo del lugar, para que los compatriotas puedan tramitar su nuevo Documento Nacional de Indentificación (DNI).

Inicialmente, los connacionales deberán tramitar una cita a través del sitio citaconsular.com para agendar que día y hora deberá acudir al trámite. Para los hondureños que no residen en las 14 ciudades asignadas podrán obtener más información en www.rnp.hn

Los enroladores estarán en las siguientes ciudades y horarios:

Hillsboro, Oregon

Viernes 4 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Little Rock, Arkansas

Viernes 4 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mendota, California

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Laredo, Texas

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

San Antonio, Texas

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Central Falls, Rhode Island

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Pigeon Forge, Tennessee

Viernes 4 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Harrisonburg, Virginia

Viernes 4 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las Vegas, Nevada

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Denver, Colorado

Viernes 4 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Elizabeth, New Jersey

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Florissant, Missouri

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Tampa, Florida

Viernes 4 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Raleigh, North Carolina

Sábado 5 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 6 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.