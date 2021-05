EE UU pone a disposición 6,000 visas de trabajo para el Triángulo Norte de Centroamérica 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el objetivo de mitigar y abordar las causas principales de la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, el gobierno de esa nación del norte aprobó 6,000 visas de trabajo de tipo H-2B, para ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala.



La noticia fue dada por la secretaria adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala y el director ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Michael Camilleri.

Las 6,000 plazas de trabajo para los centroamericanos estarán disponibles para el año fiscal 2021 y son destinadas para empleos no agrícolas en los Estados Unidos.



"En un decreto ejecutivo del 2 de febrero, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris estipularon un enfoque ambicioso en varias áreas para abordar la migración en América del Norte y América Central", contextualizó Emily Mendrala.



La funcionaria explicó que "como parte del esfuerzo para darles vías legales, el gobierno estadounidense ha reservado 6,000 visas para trabajadores de estos tres países, lo que representa más de una cuarta parte de la cantidad que se otorga a nivel mundial".



Reconoció de forma contundente "esto beneficia no sólo a trabajadores y familias de Guatemala, El Salvador y Honduras, sino, también a Estados Unidos, dado que estos trabajadores ayudarán a mitigar la escasez crítica de mano de obra de unos sectores".

Por su parte, Michael Camilleri aseguró que "USA está trabajando estrechamente en colaboración con los Ministerios de Trabajo en los tres países para recibir solicitudes de posibles trabajadores y también empleadores interesados en el programa de visas H-2B".

Camilleri destacó que "nuestro trabajo para apoyar los procesos de visas H-2B es sólo un ejemplo de como USA está ofreciendo soluciones concretas para ayudar a a los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, para tener más oportunidades".

De estas 6,000 visas de trabajos no agrícolas "no hay asignación específica para cada país, quizás sea una especie de carrera para ver quien pueda utilizarlas más rápida y eficazmente, pero no hay una subdivisión de las 6,000 entre los tres países", precisó el Michael Camilleri.

El tiempo de trabajo será durante un año o menos, o según el tipo de contrato que los trabajadores de los tres países firmen con sus empleadores estadounidenses.

El primer paso para los compatriotas hondureños para iniciar el proceso y obtener una visa H-2B es acercarse a las oficinas Ministerio del Trabajo.

