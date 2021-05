Hombre asesina a balazos a comerciante en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- Un hombre identificado como Juan Mazariegos García (40) fue asesinado en las últimas horas en el barrio La Sabana, del municipio de Comayagua, departamento del mismo nombre, en la zona central de Honduras.

Según versiones, Mazariegos García llegó hasta una pulpería del sector para realizar algunas compras, pero en ese momento fue atacado por un desconocido que le disparó en el cuello.

El herido, de oficio comerciante, no soportó hasta llegar a un centro asistencial, muriendo de forma casi inmediata en la zona.

El cadáver de la víctima fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público (MP) en la capital, donde se le realizó la autopsia correspondiente y posteriormente fue reclamado por sus acongojados familiares.



La esposa del fallecido se retiró del lugar deshecha en llanto, pues lamentó que ahora quedará sola con una niña de apenas seis meses de edad.



"Era un hombre de familia, no tenía problemas con nadie, me lo mataron en La Sabana. Yo pido por favor que me ayuden a encontrar al hombre que me lo mató, porque él no se metía con nadie, no tenía enemigos", decía desesperada.

Por el momento se desconoce la identidad del asesino, así como el móvil del violento ataque.

