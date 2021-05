Representantes de 11 partidos piden anular el llamado a elecciones generales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Minutos después de haber sido oficializado el llamado a elecciones generales por el Consejo Nacional Electoral (CNE), representantes de 11 partidos llegaron hasta el órgano electoral para presentar un recurso de nulidad, por considerar que el mismo está viciado.

Entre sus reclamos se encuentran que en la aprobación de la Ley Electoral, no se contemplaron aspectos como la segunda vuelta o el voto electrónico, y consideraron que lo establecido en la normativa son solo "remiendos" que además violentan sus derechos como partidos políticos.



"Hemos presentado un documento para que se declare nula la solicitud o el llamado a elecciones que ha sido presentado por el Consejo Nacional Electoral", declaró en las afueras de las instalaciones el líder del Partido Nueva Ruta, Esdras Amado López, quien llevaba en sus manos el documento firmado por todos los integrantes de la petición.

Por su parte, Marlene Alvarenga, presidenta del Partido Anticorrupción (PAC), aseguró que "nosotros en oposición venimos a pedir que sea nulo este llamamiento oficial para elecciones generales, con esta nueva ley que es arbitraria y violatoria a los derechos de los partidos políticos, como en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 60 y 82 de la Constitución de la República".



Alvarenga también detalló en sus redes sociales que la nueva Ley Electoral -que entró en vigencia a partir del jueves- blinda en su artículo 312 a personas que han sido señaladas por actos de corrupción o crimen organizado y aseguró que el Congreso Nacional la aprobó a pesar de las recomendaciones hechas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), pues el mismo hizo un llamado al Poder Legislativo a revisar con detenimiento el contenido de la Ley y a no violentar a los partidos considerados minoritarios, pero fue ignorado.

La indignación de los líderes políticos también surge porque dentro de la nueva ley se establece que quienes no alcancen una mayoría de votos, no tendrán representantes en las Mesas Electorales Receptoras (MER) y se cambió la forma de efectuar el pago de la deuda política, por lo que no se les entregarán credenciales y se les pagará de acuerdo a los votos que obtengan y no con el 10% de lo obtenido por el que saque más votos, como funcionaba anteriormente. Alvarenga concluyó que es un atropello, pues desde que fueron inscritos adquirieron los mismos derechos que los demás.