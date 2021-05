Massimiliano Allegri regresa al banquillo de la Juventus

ROMA, ITALIA.- La Juventus anunció este viernes el regreso al banquillo de Massimiliano Allegri, tras dos temporadas fuera del club, horas después de comunicar el despido de Andrea Pirlo tras completar su primer año como técnico del primer equipo.



"¡Buen regreso a casa Max!", señaló el club sobre la vuelta del técnico de 53 años. Durante su primera etapa con la Juventus (2014-2019), logró cinco campeonatos italianos de manera consecutiva, así como cuatro Copas de Italia y dos Supercopas. Perdió dos finales de Champions (2015 y 2017).



"La belleza de la historia es que no para jamás. Y en el fútbol, esto significa un concepto importante en nuestro ADN: la victoria más bella es siempre la próxima", señaló la Juventus en su comunicado oficializando la vuelta de la "máquina de ganar" Allegri.



Según los medios italianos, el técnico habría firmado por cuatro temporadas y nueve millones de euros (casi 11 millones de dólares) por curso.

Dos títulos

Dos títulos -Supercopa de Italia y Copa- y un billete para la Liga de Campeones sellado 'in extremis' el pasado domingo en la última fecha, fue un bagaje insuficiente para Pirlo en una Juve que había conquistado los nueve títulos de liga precedentes.



"Ha sido un año intenso, complicado pero a pesar de todo maravilloso", aseguró Pirlo en Instagram tras su despido.



Por ello, el joven técnico de 42 años, llegado al banquillo sin experiencia previa de entrenador, no gozará de la oportunidad de un segundo curso al frente de la Juve.



"Él ha comenzado un viaje de transformación, buscando y a menudo logrando llevar al terreno de juego sus ideas y su experiencia de gran jugador", escribió la Juventus alabando al 'Maestro'.



La Juve saludó asimismo los dos títulos conquistados y la "pasión" de su joven técnico, al que deseó "buena suerte para un futuro que será sin lugar a dudas magnífico".



Después de las experiencias breves con Maurizio Sarri (2019-20) y Pirlo (2020-21), la Juve regresa a los orígenes con Allegri, con el que se dejó de contar en 2019 a pesar de sus títulos, por considerar su fútbol poco espectacular.



Esta temporada en la Serie A la Juventus rápidamente se perdió en la carrera por el título, prácticamente desde la derrota en enero contra los Nerazzurri.



"Cuando me llamó la Juventus nunca pensé en el riesgo que tomaba, pero era bastante evidente. Si tuviera que volver atrás, elegiría lo mismo", añadió, subrayando haber alcanzado "los objetivos fijados".

Sin estilo ni alma

Pirlo fue una apuesta del presidente de la Juventus Andrea Agnelli, que veía en el elegante centrocampista un joven ganador (Mundial 2006, dos Ligas de Campeones y seis campeonatos de Italia) con el carisma de Pep Guardiola o Zinedine Zidane.



Su idea era un fútbol "total y colectivo, con once jugadores activos en fase ofensiva y defensiva", citando como modelos "el Barcelona de Cruyff y Guardiola, el Ajax de Van Gaal, el Milan de Ancelotti y la Juventus de Conte", estos dos últimos equipos en los que jugaba.



Tras un buen debut, el invierno italiano, con la derrota ante el Inter y la eliminación en Champions en octavos ante el Oporto (1-2, 3-2 tras prórroga) le sentenciaron.



La Juventus de Pirlo no encontró estilo ni alma, dependiente siempre de Cristiano Ronaldo a pesar de la 'operación juventud' lanzada fichando a Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Weston McKennie y Arthur.



Se va el 'Maestro' y regresa Allegri con el desafío de alcanzar una tercera final de Champions. Y que sea la definitiva.