Empresas pactan con Estados Unidos apoyar al Triángulo Norte

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Al menos 12 empresas y organizaciones anunciaron este jueves su compromiso con el gobierno de los Estados Unidos para apoyar el desarrollo económico del Triángulo Norte de Centroamérica, (Honduras, El Salvador y Guatemala).

La iniciativa de desarrollo para los tres países centroamericanos ha sido encabezada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, días después de su investidura, a solicitud del presidente Joe Biden.

La funcionaria hizo algo que denominó como “Llamado a la Acción”, para que las empresas asuman nuevos e importantes compromisos para ayudar a enviar una señal de esperanza para los habitantes de la región y abordar las causas fundamentales de la migración.

Entre las empresas participantes están: Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial.

Algunos acuerdos de desarrollo

Entre los acuerdos estaría ampliar el acceso a internet para unas tres millones de personas de la región, para julio de 2022 por parte de Microsoft.

Entre tanto, Nespresso compraría parte de su café en El Salvador y Honduras, con una inversión mínima de 150 millones de dólares para 2025.

Asimismo, la compañía Chobani llevará su programa de incubadoras para emprendedores locales a Guatemala, mientras que Mastercard tendrá como objetivo incorporar al sistema financiero a cinco millones de personas en el Triángulo Norte.

Con este tipo de proyectos se busca frenar la migración irregular de estos países hacia los Estados Unidos, se informó.