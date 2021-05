Salvador Nasralla y el Pinu confirman alianza presidencial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los partidos Salvador de Honduras y Pinu formalizaron una alianza presidencial, horas antes de la convocatoria a elecciones generales.

Salvador Nasralla, conocido también como el Señor de la televisión, es el candidato presidencial de la alianza y Doris Gutiérrez la candidata a designada presidencial.

Ambos acudieron a las caravanas vehiculares del Partido Salvador de Honduras (PSH) en la capital y ahí confirmaron su unión partidaria. El propósito de la caravana era exigir representación total en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

"Si no estamos en las mesas el 28 de noviembre no habrá elecciones en Honduras, elecciones de narcotraficantes y ladrones no le sirven al pueblo", expresó el candidato del PSH.

Además agregó: "Con el PINU es la única alianza, nos parece el partido más decente. A las 8:30 de la noche la presentaremos".

Días atrás el esposo de Iroshka Elvir había asegurado ante los medios de comunicación que no participaría en los comicios y que rechazaba rotundamente la nueva Ley Electoral. Sin embargo, Julio Larios, su asesor, confirmó más temprano al programa Telenoticias que “Salvador Nasralla sí va a participar en las generales, pero vamos a hacer valer nuestro derecho de estar ahí, vamos a librar la batalla desde ahora para que ese derecho no sea conculcado”.