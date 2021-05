Alarma por el primer caso de hongo negro en paciente recuperado de covid-19

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Uruguay registró un caso de mucormicosis, enfermedad también conocida como 'hongo negro', en un hombre diabético que días atrás se había recuperado del covid-19, replicando un cuadro que ha prendido las alarmas en India.



El paciente, menor de 50 años, empezó a presentar necrosis (muerte del tejido) en la zona de las mucosas unos diez días después de haber dado positivo al coronavirus, según informó el diario local El País.



La infectóloga Zaida Arteta, referente en micología, dijo que en Uruguay se asisten "algunos casos cada tanto" relacionados a este hongo, si bien este es el primero asociado al virus pandémico.



VEA: Tiroteo deja varios muertos y heridos en San José, California



"Lo que hace es invadir algunos tejidos. Particularmente, en estos casos secundarios a covid, en los senos paranasales y el pulmón", explicó en declaraciones al local canal 4.



No obstante aclaró que, dentro del espectro de los hongos que pueden atacar a personas con problemas de defensas, enfermedades debilitantes del sistema inmunitario o lesiones, "es uno de los menos frecuentes".



El caso ha tenido especial repercusión por las alarmas prendidas frente a cuadros similares en India, donde la mucormicosis se ha cobrado cientos de vidas entre convalecientes de covid-19, según la prensa local.



Antes de la segunda ola de coronavirus que mató a 100.000 personas en India en abril, los casos de esta infección fúngica eran raros en el país.



Los afectados solían ser enfermos de diabetes, del VIH o pacientes trasplantados, con organismos inmunodeprimidos.



No obstante, Arteta aclaró que en India las condiciones de higiene y contaminación ambiental en domicilios, hospitales y calles son distintas a las de Uruguay, con más cantidad de polvos y esporas de este hongo en el país asiático.



"También es proporcional a los contagios. No esperamos tener miles de casos" de mucromicosis, aseguró.



La especialista indicó como más preocupante la cantidad de casos de aspergilosis asociada al covid. De esta enfermedad también producida por hongos "sí hay más casos" en Uruguay.



"Es una complicación de personas con covid grave", de personas que "en general están mucho tiempo en el cuidados intensivos", explicó.