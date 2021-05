Políticos se quedan cortos con cambios en el sistema electoral

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva Ley Electoral aprobada en las últimas horas por el Congreso Nacional no reúne las expectativas de cambio del sistema político que demanda el pueblo, sobre todo en materia de respeto absoluto de la voluntad en las urnas.

Sin embargo, por lo menos se tienen nuevas reglas en cuanto a la estructura de las Mesas Electorales Receptoras (MER), ahora identificadas como Juntas Receptoras de Votos.

La segunda vuelta

Aparte de la nueva Ley Electoral, el Congreso tenía que haber aprobado la segunda vuelta y resolver el problema de la reelección presidencial.

Para Augusto Aguilar, miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, los políticos se quedaron cortos porque en su momento debieron haber aprobado, aparte de la Ley Electoral, la segunda vuelta.

Como miembro de la Comisión de Dictamen “estamos satisfechos con lo aprobado de la ley pero por otro lado no lo no estamos porque no fue aprobada la segunda vuelta, nosotros no la pusimos en el cuerpo de la ley pero enviamos una propuesta por separado de que debería aplicarse la segunda vuelta”, dijo Aguilar.

“Para mí la ley puede ser muy perfecta pero eso no garantiza confiabilidad y transparencia en las elecciones”, añadió. En los mismos términos se pronunció Enrique Mejía Uclés, oficial de comercio exterior del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

