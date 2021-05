Zidane habría decidido dejar el Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- Zinedine Zidane habría decidido dejar de ser el director técnico del Real Madrid, según informa el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano.



De acuerdo con el comunicador, Zidane habría tomado la decisión de ponerle punto final a su segunda etapa al frente de los blancos, en la cual estuvo en el banquillo por más de dos años desde su regreso en marzo del 2019.

Ya había dado indicios

En las últimas semanas de la recién culminada temporada en el fútbol español, Zizou había dejado varios mensajes que dejaban entrever su continuidad al frente del conjunto de la capital española.



Incluso en la prensa española circuló que durante el partido liguero ante el Athletic Bilbao le habría comunicado a sus jugadores que se marcharía al final de la temporada en el entretiempo, por lo que les pidió su máximo esfuerzo para ganar La Liga que al final que quedó en las manos del Atlético de Madrid.



Luego de una temporada que ha sido bastante difícil en La Casa Blanca, en donde no se ganó ningún título, Zinedine Zidane podría dar un paso al costado.



Semanas atrás se especulaba con el futuro de Zidane, de quien se decía que podía liderar el próximo proyecto de los blancos, sin embargo todo apunta a que no será así.



El estratega se había tomado unos días para reflexionar acerca de su continuidad o no, sin embargo sus futbolistas dieron muchas señales de que este no seguiría. Uno de ellos fue Toni Kroos, quien llegó a declarar que "Zizou y yo tenemos una relación por la que, sin duda, me hubiese contado que se iba".

Posible destino Juventus tras un año complicado

La temporada 2020-2021 para Zidane supuso un verdadero dolor de cabeza, pues en este último curso afrontó diferentes crisis deportivas que finalmente se traduciría en una temporada sin títulos, algo inédito para un club como el Real Madrid.

Zinedine Zidane tuvo que enfrentar la traumática eliminación de la Copa del Rey ante el modesto Alcoyano, varios inesperados tropiezos ligueros y el hecho de quedar eliminado en semifinales de la Champions League ante un Chelsea que lo pasó por encima en la eliminatoria.



A pesar de que la directiva madridista seguía confiando en él, Zizou habría tomado la decisión de no seguir más con los blancos.



Luego de esta noticia que estremece al mundo del fútbol se menciona que Zinedine Zidane ya tendría todo listo para llegar a la Juventus, club en el que como jugador fue una gran estrella y en donde buscan recuperar el dominio de la Serie A.

Los números de Zidane en su segunda etapa en el Real Madrid

En esta segunda etapa como entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane regresó al club en marzo de 2019 luego de haber anunciado su salida del club nueve meses atrás, marchándose con tres Champions League consecutivas.



A su regreso, Zidane pudo conquistar la Supercopa de España y La Liga en la temporada 2019-2020

El posible sustituto

Ante la posible salida del francés del banquillo, el Real Madrid ya comienza a buscar a su nuevo entrenador y en España ya se barajan algunas opciones.

Las que cobran mayor fuerza son la de Massimiliano Allegri, Raúl González y Antonio Conte, este último anunció su salida del Inter de Milán este miércoles luego de haber levantado el scudetto en el calcio italiano.