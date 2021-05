Honduras no llegará a la meta de vacunados contra covid-19 este año

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Desorganizados”, “irresponsables” y hasta “inhumanos” fueron algunas de las palabras que los adultos mayores dedicaron a las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el inicio de la jornada de vacunación contra covid-19.

Todos tenían cita y, pese a que fueron puntuales, no los vacunaron hasta dos, tres, cuatro o cinco horas después.

Eran mayores de 60 años, tenían enfermedades de base u otros problemas físicos, pero la necesidad de recibir la anhelada vacuna anticovid los orilló a sacar fuerzas extra.

En medio del caos y desorganización, el IHSS planificaba vacunar de unos 10 mil a 12 mil afiliados mayores de 60 años, jubilados, pensionados o con comorbilidad, lo que aumentó la expectativa de que Honduras alcanzaría la meta diaria de inmunizados para lograr vacunar a más del 70% de la población al culminar el año.

Bien, pero hace falta

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus realizó una proyección sobre la cantidad de vacunas diarias que Honduras debía aplicar desde el 24 de mayo de 2021 pasado para alcanzar la meta de 5.7 millones de inmunizados, cifra que se reduce a 5.5 con las primeras dosis aplicadas desde febrero al 19 de mayo.

Según los análisis de este rotativo, el país debía inocular a 25 mil personas diarias, trabajando de domingo a lunes, y 35 mil si solo lo hacía de lunes a viernes. La proyección establecía la inmunización en 31.4 semanas.

EL HERALDO consultó con la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice Molina, sobre el total de vacunados por Salud el lunes pasado, sin embargo, afirmó que solo tenía el dato acumulado y que sobrepasaba los 208 mil inmunizados hasta ese día.

Los reportes de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central detallan que ayer hubo 3,626 inoculados solo en la capital, aunque el 24 de mayo se alcanzaron 4,131 personas. Mientras que en San Pedro Sula el promedio es de 2,000 a 3,000 vacunados por día.

Si sumamos esta cifra con las 10 mil o 12 mil que tenía previsto inmunizar el IHSS —falta por corroborar si así marcha—, podemos decir que se estaría aplicando dosis a unos 16 mil o 18 mil hondureños.

Es decir que el país está vacunando a menos de la mitad de las personas elegibles y no llegará a la meta establecida en el plan de vacunación, al menos no este año. Estos datos no muestran a vacunados en otros municipios, ya que pese a las múltiples solicitudes por conocer cifras detalladas no se obtuvo respuesta.

“Si tenemos mayor acceso a la vacuna, vamos a poder aplicarla en un menor tiempo posible a la población de los grupos priorizados”, opinó Molina.

Vacunación del IHSS

EL HERALDO conoció que solo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 1,600 jubilados y pensionados del IHSS habían hecho cita para el mates. En la Universidad Católica, otros 1,600 hondureños de 18 a 59 años realizaron el mismo procedimiento y en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) estaban programados 1,200 mayores de 60 años. En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) fue la misma cifra, solo que allí atendieron a los afiliados del Injupemp.

La jornada de vacunación también inició elmartes en Catacamas y Juticalpa, Olancho; así como en Choluteca, Choluteca. Mañana inicia en San Pedro Sula, Cortés.

