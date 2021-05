Nasralla no participará en elecciones con nueva Ley Electoral: "no me voy a someter a un nuevo robo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, aseguró este martes que no participará en las próximas elecciones generales, esto en reacción a la aprobación de las reformas a la Ley Electoral.



"Tal y como está aprobada la Ley Electoral, por el Congreso integrado en su mayoría por narcotraficantes y ladrones, Salvador Nasralla no participa", dijo en entrevista con un canal de televisión nacional.

LEA: Las reacciones tras aprobación de nueva Ley Electoral en Honduras



"Se acabó la participación del pueblo en las elecciones. Tendremos muchos que emigrar. No habrá transparencia y la mayoría desconoceremos el resultado. Ahora está confirmado: los tres partidos tradicionales son lo mismo. JOH y los corruptos seguirán gobernando", posteó en su cuenta de Twitter en referencia al mismo tema.



Nasralla dijo en otra entrevista, con Canal 36, que ambicionaba participar en las próximas elecciones con la presencia del Partido Salvador de Honduras en las 20 mil mesas.



"Si no estoy representado, entonces cumpliré la última voluntad de mi madre: me tendré que retirar", afirmó y reiteró que solo participará en el proceso si cuenta con partipación en las mesas, porque de lo contrario "no me voy a someter a un nuevo robo".

LEA: ¿Cómo estará conformada la Junta Receptora de Votos?



"Yo tengo el dato oficial de la cantidad de mesas que cubrió el partido Libre en las elecciones que yó gané, solo cubrió el 67% y el Partido Liberal solo el 70%, mientras que el Partido Nacional cubrió el 100% de las mesas", explicó.



También enfatizó que no piensa legitimar un proceso como lo hizo en 2017, prestándose a un nuevo fraude. "Yo no me voy a exponer a eso y simplemente tendré que dar un paso al costado y pedirle a mi gente que salga a las calles a reclamar".

El aspirante presidencial manifestó que el crimen organizado y el cartel de Sinaloa siguen mandando en Honduras y descartar a la fuerza política más grande del país, el Partido Salvador de Honduras que lo demostró en 2013 y 2017, significa que las cosas seguirán igual en el país.

ADEMÁS: Tres escenarios pueden darse antes de la convocatoria a elecciones generales

"Las elecciones de noviembre van a ser una mentira para elegir a las personas que a ellos les convenga para continuar robando y vendiendo por pedazos el país. Honduras ya no es una República libre, soberana e independiente, sino un territorio ocupado para los fines del cártel de Sinaloa y de otros que ven un terreno fértil para continuar con el trasiego o transformación de cocaína", lamentó.

Finalmente, dijo que "es una injusticia en contra de un partido gigante. Nos están tratando como partido pequeño, entonces, le hago un llamado a la mayor parte de la población hondureña para que tomen lo que estimen conveniente".